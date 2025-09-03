HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Espectáculos

Sebastián Rulli llega al Perú por primera vez y queda maravillado por la gastronomía nacional: “Se come delicioso”

Sebastián Rulli, reconocido galán de telenovelas, compartió su felicidad por probar la deliciosa comida peruana, destacando platillos como ceviche y tiradito. Los seguidores en redes sociales celebraron su llegada al país.

Sebastián Rulli se encuentra en Perú por motivos laborales. El actor argentino naturalizado mexicano disfruta de su primera visita a Lima. Fotos: Instagram/Sebastián Rulli
Sebastián Rulli se encuentra en Perú por motivos laborales. El actor argentino naturalizado mexicano disfruta de su primera visita a Lima. Fotos: Instagram/Sebastián Rulli

Sebastián Rulli, uno de los galanes más reconocidos de las telenovelas mexicanas, se encuentra en el Perú. Fue el mismo actor quien dio a conocer que estaba en Lima por primera vez y que su visita se debía a temas laborales. “Buenos días, ¿madrugando? Yo un poquito”, dijo en una de sus stories de Instagram.

Asimismo, Sebastián Rulli mostró parte de la vista de su hotel, por lo que muchos peruanos reconocieron que el novio de Angelique Boyer se encontraba en Miraflores, frente a la Costa Verde. “A ver, ¿dónde estoy? Quizás algunos ya adivinaron. ¿Conocen? Estamos en invierno, una ciudad frente al mar”, manifestó el actor y modelo argentino naturalizado mexicano.

PUEDES VER: Gustavo Bueno reaparece en redes tras 4 meses de ausencia en 'Al fondo hay sitio' y conmueve: 'Qué bueno verlo bien de salud'

lr.pe

Sebastián Rulli elogió la comida peruana

Rulli, quien ha trabajado en telenovelas como ‘Rubí’, ‘Teresa’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘Amores verdaderos’ y ‘Papá a toda madre’, no dudó en expresar su alegría por haber probado la gastronomía peruana. “Aquí se come delicioso, pero de verdad delicioso. Y estoy muy contento, es mi primera vez. Segundo día de trabajo. Vamos por más”.

El mensaje rápidamente fue compartido por sus seguidores peruanos, quienes festejaron su presencia en nuestro país. “Bienvenido, guapísimo Sebastián Rulli, que contenta que estés en mi amado Perú, que tu estadía esté súper, bendiciones”, “Te va a encantar estar en Perú” y “Bienvenido Sebastián, un placer que estés en nuestro Perú... disfruta de nuestra exquisita gastronomía.

Horas después, el artista de 50 años compartió fotos y videos de platillos que probó en un reconocido restaurante peruano. “Vamos a probar comida típica peruana”, comentó el actor. Acto seguido, mostró que probó ceviche, tiradito y seco con frijoles.

¿A qué vino Sebastián Rulli a Perú?

La llegada de Sebastián Rulli a Lima generó diversas suposiciones. Algunos creyeron que vino a grabar una telenovela, mientras que otros pensaron que iba a ser parte de una película nacional. Pero la verdadera razón es que el actor es parte de una campaña publicitaria para una reconocida marca de cosméticos y cuidado personal.

“Día 2 con este gran actor y ser humano, y un superequipo L’Bel. ¡Gracias!”, fue el mensaje de una mujer y el cual fue compartido por Rulli en sus redes sociales.

