Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, martes 26 de agosto

Cotización del dólar en México hoy, 26 de agosto, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras. | Composición LR

El 26 de agosto de 2025, el dólar cotiza en 18,56 pesos en México, mostrando estabilidad pese a la situación monetaria global. No se prevén variaciones importantes a corto plazo.

Banco Azteca es considerado la entidad financiera más confiable en México. El dólar se cotiza en 18,25 pesos para la compra y 18,91 pesos para la venta, con una ligera variación respecto al día anterior.

¿Cuál es el precio del dólar en México hoy, 26 de agosto?

El peso mexicano cotiza a 18,56 pesos por dólar en el mercado interbancario, impulsado por un sólido ingreso de divisas, crecimiento económico sostenido y buena gestión del Banco de México.

Expertos económicos consideran que la estabilidad del tipo de cambio puede continuar si no hay complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional más previsible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en el valor del dólar entre distintas entidades financieras hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas. Este martes 26 de agosto se registraron las tarifas del dólar en los principales bancos de México.

Banco Azteca : compra en 17.65 pesos, venta en 19.99 pesos

: compra en 17.65 pesos, venta en 19.99 pesos Afirme : compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos

: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos BBVA Bancomer : compra en 17.53 pesos, venta en 19.07 pesos

: compra en 17.53 pesos, venta en 19.07 pesos Banorte : compra en 17.40 pesos, venta en 18.95 pesos

: compra en 17.40 pesos, venta en 18.95 pesos Citibanamex : compra en 18.04 pesos, venta en 19.08 pesos

: compra en 18.04 pesos, venta en 19.08 pesos Bank of America: compra en 17.7305 pesos, venta en 19.8413 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México se afecta por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de remesas, lo que eleva la demanda del peso y contribuye a la estabilidad económica.

La cotización del peso frente al dólar está influida por la economía de EE.UU., los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y hechos geopolíticos, conformando un entorno global complejo.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

El acceso a teléfonos móviles e internet es clave para seguir los cambios en la economía, por lo que es esencial usar fuentes confiables con datos actualizados. Estas son las opciones más recomendadas.