Juego 4 Diablos vs Pericos HOY EN VIVO, playoffs LMB 2025: hora, dónde ver la serie de zona y resultados del béisbol mexicano

Repasa dónde ver la transmisión del juego de béisbol entre Diablos vs Pericos HOY, 25 de agosto. Los escarlatas dominan la serie de zona, pero Puebla aún puede alzar vuelo en los playoffs de la LMB.

Por YouTube se transmite el juego 4 de Diablos vs Pericos hoy.
Por YouTube se transmite el juego 4 de Diablos vs Pericos hoy. | Foto: composición LR/LMB/Diablos

El juego 4 de Diablos vs Pericos HOY EN VIVO, por los playoffs de la LMB 2025, se verá por el canal de YouTube de Azteca Deportes. Cuando lleguen las 7.00 p. m. (CDMX) y 9.00 p. m. (Venezuela y Estados Unidos) del 25 de agosto, sonará la voz de play ball en el estadio Hermanos Serdán. La Novena Verde está a punto de ser derribada, ya que el México puede consumar la barrida.

Tras perder los tres primeros juegos, los emplumados necesitan ganar un partido para ilusionarse con una muy lejana remontada. No obstante, la ofensiva escarlata ha estado indomable ante cualquier pitcheo. Repasa los horarios, canales de TV y plataformas de streaming que pasan el choque entre Diablos vs Pericos HOY EN VIVO por los playoffs del béisbol mexicano.

¿A qué hora juega Diablos vs Pericos hoy por playoffs LMB 2025?

  • México (centro): 7.00 p. m.
  • Venezuela, Estados Unidos (Miami, Nueva York), República Dominicana: 9.00 p. m.
  • Quintana Roo, Panamá, Colombia, Estados Unidos (Chicago, Texas): 8.00 p. m.
  • México (Pacífico), Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas y Seattle): 6.00 p. m.

¿Dónde ver Diablos vs Pericos HOY EN VIVO por béisbol mexicano?

  • En México: LMB TV, TVC Deportes, Canal 6, TV Azteca Deportes, AYM Sports y Caliente
  • En Venezuela: LMB TV y canal de YouTube de Azteca Deportes
  • En Estados Unidos: LMB TV y canal de YouTube de Azteca Deportes.

Resultados Diablos vs Pericos: ¿cómo va la serie de zona?

Diablos lidera 3-0 la serie de zona contra Pericos luego de ganar los tres primeros juegos. En su localía, los pingos aplastaron a los emplumados (2-7 y 2-8) y repitieron la dosis (13-6) cuando la llave se trasladó a Puebla. Ahora, la Novena Verde busca obtener su primer triunfo, evitar la barrida y buscar una muy difícil remontada.

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Deportes

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

