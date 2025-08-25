Juego 4 Diablos vs Pericos HOY EN VIVO, playoffs LMB 2025: hora, dónde ver la serie de zona y resultados del béisbol mexicano

El juego 4 de Diablos vs Pericos HOY EN VIVO, por los playoffs de la LMB 2025, se verá por el canal de YouTube de Azteca Deportes. Cuando lleguen las 7.00 p. m. (CDMX) y 9.00 p. m. (Venezuela y Estados Unidos) del 25 de agosto, sonará la voz de play ball en el estadio Hermanos Serdán. La Novena Verde está a punto de ser derribada, ya que el México puede consumar la barrida.

Tras perder los tres primeros juegos, los emplumados necesitan ganar un partido para ilusionarse con una muy lejana remontada. No obstante, la ofensiva escarlata ha estado indomable ante cualquier pitcheo. Repasa los horarios, canales de TV y plataformas de streaming que pasan el choque entre Diablos vs Pericos HOY EN VIVO por los playoffs del béisbol mexicano.

¿A qué hora juega Diablos vs Pericos hoy por playoffs LMB 2025?

México (centro): 7.00 p. m.

Venezuela, Estados Unidos (Miami, Nueva York), República Dominicana: 9.00 p. m.

Quintana Roo, Panamá, Colombia, Estados Unidos (Chicago, Texas): 8.00 p. m.

México (Pacífico), Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas y Seattle): 6.00 p. m.

¿Dónde ver Diablos vs Pericos HOY EN VIVO por béisbol mexicano?

En México: LMB TV, TVC Deportes, Canal 6, TV Azteca Deportes, AYM Sports y Caliente

En Venezuela: LMB TV y canal de YouTube de Azteca Deportes

En Estados Unidos: LMB TV y canal de YouTube de Azteca Deportes.

Resultados Diablos vs Pericos: ¿cómo va la serie de zona?

Diablos lidera 3-0 la serie de zona contra Pericos luego de ganar los tres primeros juegos. En su localía, los pingos aplastaron a los emplumados (2-7 y 2-8) y repitieron la dosis (13-6) cuando la llave se trasladó a Puebla. Ahora, la Novena Verde busca obtener su primer triunfo, evitar la barrida y buscar una muy difícil remontada.