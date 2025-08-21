HOYSuscripcion LR Focus

México

¡Disculpas públicas! Adidas reconoce uso de diseños de artesanos mexicanos para las 'Oaxaca Slip-On'

El modelo, lanzado en agosto y criticado por su parecido con huaraches indígenas, fue retirado de venta tras protestas y reclamos del gobierno mexicano por su diseño.

Las 'Oaxaca Slip-On' de Adidas están basadas en el modelo creado por los pobladores de Villa Hidalgo Yalalag
Las 'Oaxaca Slip-On' de Adidas están basadas en el modelo creado por los pobladores de Villa Hidalgo Yalalag | Foto: Composición LR/ AFP

La firma alemana Adidas ofreció este jueves disculpas públicas a una comunidad indígena de México por inspirarse en sus sandalias tradicionales para crear un nuevo diseño, lo que fue denunciado como apropiación cultural por artesanos y autoridades.

El modelo 'Oaxaca Slip-On' desató reclamos desde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hasta pobladores de Villa Hidalgo Yalalag (Oaxaca, sur), adonde se trasladaron directivos de la empresa de ropa deportiva para reunirse con autoridades y artesanos.

lr.pe

Adidas se disculpó con México por el diseño de las 'Oaxaca Slip-On'

Este calzado "fue concebido tomando inspiración de un diseño originario (...) propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalalag", reconoció Karen González, directora legal de Adidas México, durante una ceremonia.

"Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública", añadió.

La representante se comprometió a que, en adelante, Adidas buscará "la guía y la colaboración" de esta comunidad, que se sostiene principalmente de sus artesanías.

El modelo que desató las acusaciones de apropiación cultural fue concebido por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, quien ya se había disculpado.

Chavarria también generó polémica a finales de junio por su desfile en la Semana de la Moda de París, donde hizo arrodillarse a una serie de hombres tatuados, en camisetas y pantalones cortos de color blanco, en una aparente crítica al encarcelamiento de pandilleros en El Salvador.

Los huaraches consisten en tiras de piel cuidadosamente trenzadas. La versión de Adidas es muy parecida, salvo por la gruesa suela.

lr.pe

Mexicanos reclamaron que Adidas cometió apropiación cultural

Los artesanos de Oaxaca elaboran hasta tres pares diariamente, con un precio individual de unos 20 dólares.

El modelo de la empresa alemana fue lanzado a principios de agosto, pero tras las protestas fue retirado de plataformas electrónicas que planeaban venderlo.

El gobierno mexicano dijo entonces que buscaría un resarcimiento de Adidas.

México ha reclamado a otras firmas internacionales que reproducen de forma industrial elaborados diseños artesanales indígenas.

