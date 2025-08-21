HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
México

Último sismo de hoy, jueves 21 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

La actividad sísmica en México el jueves 21 de agosto generó inquietud entre los ciudadanos, con reportes de movimientos telúricos en diferentes regiones del país.

En las primeras horas del jueves 21 de agosto, la actividad sísmica en México fue notoria y generó preocupación entre los ciudadanos. Varios de ellos reportaron movimientos telúricos en sus respectivas regiones.

México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y se reforzó la revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de sus habitantes.

lr.pe

Último sismo en México, jueves 21 de agosto

Hasta el momento, no se registró ningún temblor en México.

lr.pe

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del planeta, propensa a que ocurran constantes movimientos sísmicos. Este es el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, cómo interactúan las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe es la principal causa de los frecuentes temblores. Ello se centra en zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California, por lo que es normal que se registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una red de monitoreo con más de 150 estaciones sismológicas distribuidas por a lo largo de México.

