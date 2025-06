María Sorté recuerda el atentado que sufrió su hijo, Omar García Harfuch, recibió 400 impactos de bala

En el 2020, Omar García Harfuch, sufrió un ataque por desconocidos mientras se trasladaba en su camioneta. Su madre, María Sorté, recordó que su otro hijo le pidió que no encendiera la televisión, ya que el vehículo había recibido 400 disparos.

La reconocida actriz, en una entrevista con Yordi Rosado, habló de su carrera y otras historias personales que la formaron como una mujer fuerte, sin pensar que el violento suceso que vivió su hijo en el 2020 la hiciera replantear tal definición.

Omar García Harfuch se salvó de morir

El actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) del gobierno de Claudia Sheinbaum, había sufrido un ataque en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec.

A pesar de que no le ocurrió nada a García, tres hombres murieron durante la emboscada. Para la actriz, la escena fue terrorífica: "Abrió la puerta de mi cuarto de un jalón y me dice: ´no te asustes, Omar está bien´, me paró y voy por el control de la tele y me dice ´no lo veas´, entonces dije ¿qué pasa?", le prendó, estaba la policía, fue horrible, yo me quería morir".

María Sorté luego de que García Harfuch saliera ileso: "Fue un milagro"

A los minutos de enterarse de la noticia, la reconocida actriz se puso en comunicación con su hijo, desde el hospital, quien le aseguró que había salido ileso del ataque.

"No sé cuántos minutos habrán pasado, pero a mí me pareció un mundo, fue muy doloroso porque, aunque él me decía que estaba bien, tenía mis dudas, pensé que podía estar herido", expresó.

El mismo día Sorté visitó a su hijo en el nosocomio y corroboró que se encontraba bien, le agradeció a Dios, pues para ella "fue un milagro enorme" que de las 400 balas ninguna le llegó a impactar a Omar.