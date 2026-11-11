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Atención beneficiarios del Seguro Social en EE.UU. | Estas personas recibirán aumentos por adelantado antes que nadie: Lista oficial

Algunos beneficiarios recibirán un aumento anticipado en sus pagos del Seguro Social y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Estas personas recibirán aumentos del Seguro Social antes que nadie.
Estas personas recibirán aumentos del Seguro Social antes que nadie.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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En 2027, los pagos del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) aumentarán un 3,6% por el ajuste por costo de vida (COLA); sin embargo, algunos beneficiarios recibirán un aumento por adelantado, pero ¿quiénes serán? En esta nota, te diremos todos los detalles.

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Cabe mencionar que si bien el pasado 14 de octubre la Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el COLA para 2027 será de 3,6%, el incremento más alto de los últimos tres años. Este aumento se aplicará a todos los pagos administrados por la agencia, pero se enviarán en diferentes fechas.

¿Quiénes recibirán el aumento de los pagos del Seguro Social antes que nadie?

Pese a que el COLA se anunció en octubre, entrará en vigor con los pagos correspondientes a enero de 2027; sin embargo, algunos beneficiarios recibirán el pago de manera adelantada debido a que la agencia establece que si un pago cae en sábado, domingo o feriado, el envío se adelanta al primer día hábil anterior.

Por ello, el jueves 31 de diciembre de 2026 la Administración del Seguro Social enviará los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario correspondientes a enero de 2027. El adelanto se debe a que el 1 de enero es feriado por Año Nuevo.

Asimismo, el 31 de diciembre también se enviarán los pagos de los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. El envío se adelanta debido a que el 3 de enero es domingo.

En el caso de las personas que reciben dos pagos en un mes, uno de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y otro del Seguro Social (jubilación, sobrevivientes, cónyuges, excónyuges, de familiares o de incapacidad) accederán a ambos pagos el 31 de diciembre.

Calendario oficial del Seguro Social para enero de 2027

El resto de los pagos correspondientes a enero de 2027 aumentarán un 3,6% gracias al COLA, y se enviarán de la siguiente manera:

  • miércoles 13 de enero: pagos para los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 de cada mes.
  • miércoles 20 de enero: pagos para los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.
  • miércoles 27 de enero: pagos para los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Por último, la Administración del Seguro Social (SSA) informará a los beneficiarios en diciembre cuál será el monto exacto que recibirán, a través de sus cuentas de My Social Security o por correo postal.

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