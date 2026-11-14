Cambios en el IRS | Estos son los datos personales obligatorios que debes presentar a la entidad para declarar tus impuestos en el 2027
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla los datos que los contribuyentes deberán presentar para declarar impuestos en 2027.
A través de su sitio web, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece los datos personales obligatorios que tendrán que presentar los contribuyentes para poder declarar sus impuestos en 2027. El organismo recomienda comenzar a preparar los documentos y formularios necesarios para que, una vez iniciada la temporada, puedan entregar una declaración completa.
Pese a que la fecha de inicio de este periodo no está todavía confirmada, generalmente tiene lugar desde finales de enero hasta el 15 de abril.
Los siete datos importantes que debes presentar en tu declaración de impuestos en 2027
Las autoridades señalan que todos los contribuyentes deben proporcionar los siguientes datos para poder presentar su Formulario 1040:
- Número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente de quien declara y de cualquier otra persona que figure en la declaración
- Cuenta bancaria y número de ruta para obtener un reembolso con depósito directo o para pagar impuestos adeudados
- Ingreso bruto ajustado (AGI) y la cantidad del reembolso de la declaración de impuestos presentada del año anterior
- Nombre registrado en la Administración del Seguro Social
- Dirección actual
- PIN de autoselección, si se presentó de forma electrónica,
- IP PIN, si se tiene uno
Los documentos que necesitarás si quieres solicitar créditos o deducciones
Aquellas personas que califiquen para reclamar créditos o deducciones tendrán que contar con los documentos que te diremos a continuación para que puedas realizar la petición:
- Evidencia de gastos atribuidos al cuidado de hijos o dependientes
- Registros de hipotecas e impuestos sobre la propiedad (para deducciones detalladas)
- Donaciones caritativas (para deducciones detalladas)
- Cuenta de ahorro para la salud o contribuciones a la cuenta de gastos flexibles
- Gastos de salud
- Aportes de jubilación
- Recibos de libros, matrícula y otros gastos de educación (para maestros y estudiantes)
Obligaciones fiscales ante el IRS para el mes de noviembre
Debes saber que algunos empleadores, negocios sujetos a impuestos especiales, operadores de apuestas, responsables de vehículos pesados tienen obligaciones ante el IRS que son:
- 16 de noviembre - Empleadores sujetos al calendario mensual de depósitos: Depositar los impuestos del Seguro Social y Medicare, junto con el impuesto federal sobre los ingresos retenido de los salarios pagados en octubre.
- 16 de noviembre - Pagadores que realizan retenciones sobre pagos que no son de nómina y están sujetos al calendario mensual: Depositar las retenciones correspondientes a pagos realizados en octubre.
- 16 de noviembre - Ciertas organizaciones exentas cuyo plazo de declaración vence en noviembre: Presentar la declaración informativa aplicable. Esto incluye, por ejemplo, organizaciones con año fiscal terminado el 30 de junio y organizaciones con año calendario que obtuvieron una prórroga de seis meses. El 15 de noviembre cae en domingo, por lo que el vencimiento pasa al lunes 16.
- 27 de noviembre - Negocios sujetos a determinados impuestos especiales del Formulario 720, bajo el método regular: Depositar el impuesto correspondiente a los primeros 15 días de noviembre.
- 30 de noviembre - Negocios u operadores obligados a declarar impuestos sobre apuestas aceptadas en octubre: Presentar el Formulario 730 y pagar el impuesto correspondiente.
- 30 de noviembre - Responsables de vehículos pesados sujetos al impuesto federal por uso de carreteras, cuyo primer uso gravable del período ocurrió en octubre: Presentar el Formulario 2290 y pagar el impuesto que corresponda. No aplica de manera general a todos los conductores ni a todos los vehículos.