Cambios en el IRS | Estos son los datos personales obligatorios que debes presentar a la entidad para declarar tus impuestos en el 2027 El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla los datos que los contribuyentes deberán presentar para declarar impuestos en 2027.

Los datos personales obligatorios que debes presentar a la entidad para declarar tus impuestos en el IRS.

Los datos personales obligatorios que debes presentar a la entidad para declarar tus impuestos en el IRS. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

A través de su sitio web, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece los datos personales obligatorios que tendrán que presentar los contribuyentes para poder declarar sus impuestos en 2027. El organismo recomienda comenzar a preparar los documentos y formularios necesarios para que, una vez iniciada la temporada, puedan entregar una declaración completa.

Pese a que la fecha de inicio de este periodo no está todavía confirmada, generalmente tiene lugar desde finales de enero hasta el 15 de abril.

Los siete datos importantes que debes presentar en tu declaración de impuestos en 2027

Las autoridades señalan que todos los contribuyentes deben proporcionar los siguientes datos para poder presentar su Formulario 1040:

Número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente de quien declara y de cualquier otra persona que figure en la declaración

del contribuyente de quien declara y de cualquier otra persona que figure en la declaración Cuenta bancaria y número de ruta para obtener un reembolso con depósito directo o para pagar impuestos adeudados

Ingreso bruto ajustado (AGI) y la cantidad del reembolso de la declaración de impuestos presentada del año anterior

Nombre registrado en la Administración del Seguro Social

Dirección actual

PIN de autoselección, si se presentó de forma electrónica,

IP PIN, si se tiene uno

Los documentos que necesitarás si quieres solicitar créditos o deducciones

Aquellas personas que califiquen para reclamar créditos o deducciones tendrán que contar con los documentos que te diremos a continuación para que puedas realizar la petición:

Evidencia de gastos atribuidos al cuidado de hijos o dependientes

Registros de hipotecas e impuestos sobre la propiedad (para deducciones detalladas)

Donaciones caritativas (para deducciones detalladas)

Cuenta de ahorro para la salud o contribuciones a la cuenta de gastos flexibles

Gastos de salud

Aportes de jubilación

Recibos de libros, matrícula y otros gastos de educación (para maestros y estudiantes)

Obligaciones fiscales ante el IRS para el mes de noviembre

Debes saber que algunos empleadores, negocios sujetos a impuestos especiales, operadores de apuestas, responsables de vehículos pesados tienen obligaciones ante el IRS que son: