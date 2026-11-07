Alerta máxima estudiantes extranjeros en EE.UU. | ICE arrestó a joven universitaria que contaba con solicitud de asilo en el aeropuerto: Esta fue la razón Una estudiante universitaria colombiana de 23 años fue detenida por el ICE en el aeropuerto de San Francisco mientras se dirigía a Portland.

Una estudiante colombiana identificada como Paula Valentina Albornoz Hernández, de 23 años, nunca se imaginó que viviría momentos de terror mientras esperaba abordar un avión rumbo a Portland, Oregón. Ella tenía planeado pasar unos días de descanso con su novio, pero los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieron en el aeropuerto de San Francisco (SFO).

Joven colombiana fue arrestada por el ICE en el aeropuerto

La estudiante de administración de empresas en la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) se encuentra bajo custodia migratoria en el centro de detención de California City, mientras su defensa busca que sea liberada.

De acuerdo con su representante legal, Nikolas De Bremaeker, Paula llegó a Estados Unidos desde Colombia en septiembre de 2022. Aunque se quedó en el país después de que venciera el periodo autorizado de su visa, ella solicitó asilo por presunta violencia de género grave y su petición sigue pendiente. Además, contaba con un permiso de trabajo vigente y no tenía antecedentes penales, según su abogado.

La versión de su pareja es muy dolorosa pues cuando ambos ya estaban en la zona de embarque, un hombre vestido civil se acercó a Paula y comenzó a preguntarle su nombre. Luego, de varios intentos, confirmó su identidad y, según su testimonio, la separaron de él para comunicarle que sería detenida por haber excedido el tiempo de su visa. "Fue aterrador ver cómo separaban a mi pareja de mí y no poder hacer nada", relató Anthony.

DHS explica las razones del arresto de la joven universitaria

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención y además defendió la actuación de los agentes. Según la autoridad, Paula ingresó legalmente el 6 de septiembre del 2022 y tenía autorización para permanecer hasta el 6 de marzo del 2023.

La dependencia indicó que permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procedimientos de deportación. Asimismo, aclaró que una solicitud de asilo pendiente o un permiso de trabajo no equivalen a un estatus migratorio legal. El DHS negó que los agentes hubieran omitido identificarse.

"Ingresó al país el 6 de septiembre de 2022 con autorización legal para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, incumplió las leyes de nuestra nación al no abandonar el país. Recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia del ICE mientras se desarrollan los procedimientos de deportación", señalaron las autoridades.

Universidad de Berkeley busca interceder por su estudiante

El rector del UC Berkeley, Rich Lyons, envió una carta de respaldo al DHS en la que describió a Paula como una de las estudiantes destacadas de la institución y pidió que se le permita continuar su formación académica. "Les pido respetuosamente que hagan posible que Paula retome sus estudios con nosotros", expresó.

Asimismo, sus compañeros también están buscando la manera de evitar que pierda clases y exámenes. El novio de Paula reveló que ella siempre soñó con estudiar en Berkeley y que ahora lo único que quieren es que pueda regresar a cumplir esa meta.