Florcita Polo anuncia su ruptura oficial con Luggi Yarasca tras denuncia por agresión física y psicológica: “Abro una nueva etapa” Flor Polo Campos reaparece ante los medios para anunciar su ruptura definitiva con el empresario Luiggi Yarasca. Asimismo, la modelo señala una nueva etapa en su vida tras las denuncias contra su expareja por violencia física y psicológica.

Florcita Polo se pronuncia oficialmente acerca de su ahora expareja, el empresario Luiggi Yarasca, tras su denuncia contra él por violencia física y psicológica. La hija de Susy Díaz publicó mediante su cuenta de Instagram, un comunicado donde señala su ruptura definitiva con el empresario, como también marca el inicio en una nueva etapa de su vida: “He dado por concluida mi relación con Luiggi Jesús Yarasca Martínez. Esta etapa terminó y hoy comienza una nueva para mí”.

En su pronunciamiento la modelo declaró la conclusión de su vínculo amoroso con el recientemente investigado comerciante, indicando su rechazo a las conductas que arremetan contra su dignidad. Asimismo, la influencer reveló que tras el episodio vivido en su antigua relación, enfocará su energía en sus parientes, tranquilidad y metas. “Mi energía y mi enfoque están puestos en mi familia, mi paz y mis proyectos personales”, expresó Polo Campos.