La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a través de la Patrulla Fronteriza, ha creado un sistema de monitoreo interno que permite rastrear los desplazamientos de conductores en todo Estados Unidos. Esta herramienta busca detectar patrones de viaje que puedan resultar sospechosos, con el fin de generar alertas a las autoridades locales.

De acuerdo con una investigación publicada por la agencia AP, esta tecnología de análisis predictivo podría vigilar a millones de personas. El sistema se apoya en un algoritmo diseñado específicamente para identificar comportamientos considerados sospechosos.

Así funciona el nuevo sistema de vigilancia

Se ha implementado un sistema de videovigilancia compuesto por cámaras que registran y analizan las matrículas de los vehículos en circulación. A través de un algoritmo, se identifica la procedencia del auto, su trayecto y el destino final, lo que permite establecer patrones de desplazamiento y posibles objetivos.

En los casos en los que un conductor genera sospechas, los agentes locales pueden proceder a detener el vehículo bajo el argumento de una infracción al reglamento de tránsito. Entre las faltas más comunes se encuentran:

Conducir a exceso de velocidad.

Circular sin las luces encendidas.

Tener lunas polarizadas que no cumplen con la normativa.

Colocar aromatizantes u otros objetos colgantes que dificultan la visibilidad.

Los automovilistas intervenidos no serán conscientes de que, previamente, sus movimientos fueron rastreados por el sistema de vigilancia de la CBP. A quienes sean seleccionados se les solicitará estacionar a un lado de la vía, ya sea en la banquina o en un área habilitada al margen de la carretera.

¿Por qué motivos por los que la CBP consideraría como “sospechoso” a un vehículo?

Algunos factores, como conducir por rutas rurales o utilizar un vehículo alquilado, pueden motivar a los agentes a detener un automóvil durante su recorrido.

Del mismo modo, los trayectos cortos que se dirigen hacia zonas cercanas a la frontera también pueden llamar la atención de las autoridades.

Los dispositivos que leen las matrículas de los autos suelen estar ocultos a simple vista. Por lo general, están instalados en elementos de seguridad vial, como barreras de contención o barriles de control de tráfico.

¿En qué zonas de EE.UU. se aplica el sistema de la CBP?

De acuerdo con la información difundida por la fuente mencionada, la red de vigilancia operada por la CBP se ha extendido significativamente en Estados Unidos. Ya no se limita únicamente a las zonas fronterizas, sino que también se ha instalado en varias ciudades del interior del país, como las siguientes:

Chicago.

Detroit.

Los Ángeles.

San Antonio.

Houston.

Phoenix.

Michigan.

Indiana.

En paralelo, la administración de Trump impulsó el fortalecimiento de esta tecnología. De hecho, según reportó la agencia AP, el republicano propuso destinar más de 2.700 millones de dólares a la CBP para mejorar su infraestructura de vigilancia fronteriza, lo que incluye sistemas de lectura de matrículas potenciados con inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.