Gobierno de EE.UU. propone que extranjeros se tomen una selfie como prueba de que salieron legalmente del país

Esta medida se suma a las reformas migratorias impulsadas por la administración de Trump, con el objetivo de reforzar los controles sobre los inmigrantes que ingresan al país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) propuso que las personas extranjeras que visiten el país deban tomarse una selfie al momento de abandonar el territorio, como forma de confirmar que respetaron los términos de su estadía.

Esta iniciativa fue difundida recientemente a través del Registro Federal y se enmarca dentro de un conjunto más amplio de reformas al sistema migratorio. Dichas modificaciones responden a una línea de políticas impulsadas por la administración de Donald Trump, con el objetivo de reforzar los controles sobre quienes ingresan al país, especialmente aquellos que no cuentan con una visa tradicional.

PUEDES VER: CBP lanza nuevo sistema de vigilancia que arresta a conductores de EE.UU. que realicen viajes “sospechosos”

Una prueba de que saliste de Estados Unidos

De acuerdo con la propuesta, los viajeros se verían obligados a tomarse una fotografía facial al salir del país, como parte de un mecanismo para comprobar que cumplieron con los requisitos migratorios establecidos en el formulario I-94, que registra de manera digital las entradas y salidas de ciudadanos extranjeros.

Asimismo, la CBP busca implementar un programa piloto llamado Voluntary Self-Reporting of Exit (VSRE), o Autorreporte Voluntario de Salida, con el que se pretende digitalizar por completo el proceso del I-94 y hacer que sea el propio viajero quien confirme su salida del país.

Esta función estaría habilitada en la aplicación móvil CBP Home, o en la herramienta que la reemplace en el futuro, y permitiría a los usuarios enviar tres elementos esenciales: los datos personales del pasaporte, una fotografía facial tomada al instante y la ubicación geográfica en tiempo real.

PUEDES VER: Agentes de ICE se burlan tras atropellar a manifestante durante protesta en Minnesota: hecho quedó registrado en video

¿Cómo comprobará la CBP que la foto es verdadera?

La agencia usará la tecnología de geolocalización para confirmar que el viajero se encuentra fuera del territorio estadounidense. Además, empleará un sistema de verificación en tiempo real que permitirá asegurar que la foto fue tomada en ese instante y no seleccionada desde la galería del teléfono.

Una vez enviada, esta evidencia de salida se almacenará en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS), y podría ser utilizada por las autoridades migratorias como respaldo en caso de que existan dudas sobre alguna estadía anterior.

En la actualidad, los visitantes ya no deben completar de forma física el formulario I-94 ni el I-94W para quienes viajan bajo el programa de exención de visa. Ambos documentos son generados de forma electrónica por la CBP.

PUEDES VER: Gobierno de Trump no descarta realizar redadas migratorias durante la Copa Mundial 2026

Modificaciones para viajeros con ESTA

Dentro del mismo conjunto de cambios propuestos, la CBP tiene previsto eliminar la posibilidad de solicitar la autorización ESTA desde su sitio web, con el fin de trasladar todo el procedimiento a una aplicación móvil exclusiva.

La agencia explicó que esta medida busca resolver varias fallas detectadas en el sistema actual, entre ellas, la carga de fotos de baja calidad y la proliferación de páginas fraudulentas que engañan a los viajeros cobrando tarifas que no corresponden.

De acuerdo con CBP, esta nueva plataforma permitiría hacer el proceso más rápido y seguro. Sin embargo, también implicaría que solo quienes cuenten con dispositivos móviles capaces de ejecutar funciones biométricas avanzadas podrían completar la solicitud, lo que podría dejar fuera a ciertos usuarios con equipos menos actualizados.

