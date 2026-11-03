Deportación masiva | Gobierno de EE.UU. prepara expulsión de estos extranjeros pese a alertas de persecución: ¿Quiénes son los afectados? La administración Trump planea deportar a más de 150 ciudadanos afganos, detenidos por ICE, a Afganistán mediante Pakistán, a pesar del riesgo de persecución.

La administración de Donald Trump está planeando deportar a más de 150 ciudadanos afganos que fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a su país, mediante Pakistán, pese a que casi todos están en riesgo debido a que pueden ser perseguidos por los talibanes, de acuerdo a lo informado por The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses.

Gobierno de Trump planea enviar a deportados afganos a Pakistán

Según lo revelado por el Times, el Gobierno republicano ha detenido a decenas de inmigrantes afganos en Luisiana y planea deportarlos a Afganistán.

Uno de los funcionarios, citado por el medio, indicó que más de 150 afganos serán devueltos a su país a pesar de que entre ellos hay varias personas que podrían enfrentar persecuciones o discriminaciones bajo el régimen de los talibanes, quienes retomaron el poder luego de la retirada de las tropas estadounidenses en el 2021.

Entre ellos se encuentran familiares de personas que colaboraron con las fuerzas estadounidenses y también hay al menos un hombre gay. Por su parte, la organización Human Rights Watch señaló que los talibanes someten a personas LGBTBIQ+ a una persecución sistemática y, en algunos casos, a violencia extrema.

¿Por qué enviarán a deportados afganos a Pakistán?

Debido a que Washington no tiene relaciones diplomáticas con los talibanes, el gobierno de Trump no puede gestionar las deportaciones a Afganistán. Por ello, se está planeando enviarlos a Pakistán, que finalmente se encargaría de expulsarlos a su país.

Los funcionarios explicaron al medio que la deportación se realizará, en la práctica, a Afganistán, y eso es lo que el ICE ha comunicado a los detenidos, pero Islamabad supervisará su expulsión a través de la frontera hacia Afganistán.

Por último, se conoció que inicialmente el primer vuelo saldría el 2 de noviembre, pero las autoridades estadounidenses no han anunciado públicamente su plan. En el caso de que se lleve a cabo, se convertiría en una de las mayores expulsiones de estos ciudadanos afganos de EE.UU. en una sola vez.