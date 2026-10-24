Pésimas noticias para inmigrantes | Policía de este condado de EE.UU. se une para colaborar con el ICE: Así serán las detenciones

Policía de este condado de EE.UU. se une para colaborar con el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Policía de este condado de EE.UU. se une para colaborar con el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, se conoció que el Departamento de Policía de Pikeville, ubicado en el condado de Wayne, Carolina del Norte, firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo el modelo 'Task Force' del programa 287(g), de acuerdo a lo anunciado por la agencia federal.

¿Cómo ayudará la policía de Pikeville a las agencias del ICE?

Este acuerdo firmado establece la amplia participación de las autoridades policiales locales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

En comparación con los modelos 287(g) que solo las autoridades policiales se limitan a actuar con las personas que ya están bajo custodia, el modelo Task Force permite que los agentes locales, siempre y cuando estén capacitados y autorizados por el ICE ejerzan determinadas funciones migratorias durante sus labores habituales de aplicación de la ley.

Cabe mencionar que Pikeville se agrega a otras cinco agencias policiales de Carolina del Norte que han adoptado acuerdos 287(g) bajo el modelo Task Force. El medio Enlace Latino NC intentó contactarse con las autoridades de Pikeville, pero no ha recibido ninguna respuesta.

¿En qué consiste el programa 287(g)?

El programa 287(g) establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, autoriza al gobierno federal a delegar una serie de funciones de inmigración tanto en las agencias locales de policía como en alguacilazgos.

Asimismo, el modelo Task Force permite a los oficiales ejercer las funciones migratorias en la calle mientras realizan labores policiales rutinarias, esto significa que también pueden participar en las operaciones conjuntas con el ICE.

¿Cuáles son las colaboraciones bajo el programa 287(g) en Carolina del Norte?

De acuerdo con los registros revisados por el medio anteriormente mencionado, al menos 27 de las agencias de seguridad pública de Carolina del Norte participan en este programa.

No obstante, la mayoría de los acuerdos corresponden al modelo 'Warrant Service Officer' que autoriza a los oficiales locales a servir órdenes administrativas de arresto de ICE (formularios I-200 e I-205) contra personas bajo custodia. Esta modalidad no habilita entrevistas migratorias ni tampoco patrullajes en la calle.

Mientras que otros ocho acuerdos sí involucran a departamentos de policía municipales, seis de ellos bajo el modelo 'Task Force'. En este sentido, las autoridades locales que participan bajo este modelo son: Beulaville, Brookford, Kenansville, Newland, Pikeville y Robbins, ubicados en los condados de Duplin, Catawba, Avery, Wayne y Moore, respectivamente.

Por último, la Asamblea General de Carolina del Norte aprobó una medida que obliga a al menos 4 agencias estatales a colaborar con este programa, incluyendo al Patrullaje de Carreteras, pero para ellos se desconoce qué modelo implementarán.