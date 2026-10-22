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Horror en Walmart | Hombre se roba un rifle del supermercado y policía lo busca intensamente: Autoridades piden ayuda para ubicarlo

Miles de clientes del Walmart están atemorizados tras el robo de un rifle debido a que las autoridades han logrado localizarlo.

Hombre se roba un rifle del Walmart y policía lo busca intensamente.
Hombre se roba un rifle del Walmart y policía lo busca intensamente. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Desde el 16 de octubre, las autoridades de Bensalem, ubicado en el condado de Bucks, Pensilvania, están solicitando apoyo para encontrar a un hombre acusado de robar un rifle Winchester calibre .308 de un Walmart. Los primeros reportes de la policía revelaron que el hombre habría utilizado documentos falsos para conseguir el arma, por lo que todos en la ciudad correrían peligro.

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Un gran riesgo en Walmart: Hombre habría robado un rifle y una bolsa para cargarlo del supermercado

La información difundida por Telemundo 62 Philadelphia reveló que este incidente ocurrió alrededor de las 2.31 p. m. en el reconocido supermercado Walmart ubicado en el 3461 de Horizon Boulevard.

Walmart

Hombre es acusado de robar un rifle de un Walmart.

En las imágenes se muestran al sospechoso ingresando al establecimiento en un scooter. Una vez que estuvo adentro, se colocó un chaleco reflectante amarillo y seleccionó una bolsa diseñada para transportar rifles, que se encontraba en oferta.

Luego de ello, el hombre vestido con un abrigo negro y un jean se dirigió al área de artículos deportivos, donde, según los investigadores, presentó documentos falsificados para comprar el rifle Winchester calibre .308.

Las cámaras de seguridad también grabaron al individuo ingresando a un área restringida del local destinada a empleados y guardando el arma en la bolsa que había elegido para después abandonar la tienda.

Buscan intensamente a hombre acusado de robar un rifle de un Walmart

Gracias a las investigaciones se permitió reconstruir parte del recorrido del hombre mediante otras cámaras de vigilancia. En las imágenes, tras salir de la tienda, se le pudo ver caminando por el estacionamiento del centro comercial Neshaminy Mall, en dirección a una parada de autobús de SEPTA, el sistema de transporte público de la región de Filadelfia.

El caso ha generado gran atención en Pensilvania debido al riesgo que corren todos, mientras que las investigaciones continúan para dar con el paradero del sujeto. Por su parte, las autoridades piden el apoyo de la comunidad para aclarar los hechos. Si lo reconoces o tienes algún dato adicional que contribuya con la investigación, deberás comunicarte con la Policía de Bensalem al (215) 633-3667.

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