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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 24 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 24 de octubre?
➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 24 de octubre?Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 24 de octubre? Revisa el horóscopo HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo hoy, sábado 24 de octubre?

  • Aries: Cada vez confías más en tu capacidad y eso se evidencia en el buen desarrollo de tu
    labor. En el amor, tu energía es radiante, esto llamará la atención de todo aquel que te rodee.
    Hoy conquistarás.
  • Tauro: Sentirás que una persona ajena a tu círculo íntimo hace un juicio severo sobre tus
    costumbres o maneras de pensar. Te costará dejar pasar esta situación. Evita discusiones,
    contrólate.
  • Géminis: No puedes desaprovechar el día. Hay cosas importantes por avanzar y el tiempo libre
    que tienes ahora es clave para tener todo en orden. En el amor, no seas indiferente con tu
    pareja. Escúchala.
  • Cáncer: Te sientes bien, tanto en lo personal, como con el entorno que te rodea. Hoy las
    personas más cercanas a ti te buscarán para compartir un momento muy agradable. Anímate,
    te divertirás.
  • Leo: Tienes que regular tus horas de dormir. Es posible que te estés acostando muy tarde y
    levantando muy temprano. En el amor, apaga esas voces que te dictan cosas negativas. No
    desconfíes.
  • Virgo: Surgirá un gasto imprevisto que puede alterar tu presupuesto. No prometas asistir a
    reuniones si no estás seguro de hacerlo, una amistad podría resentirse al encontrar luego tu
    negativa.
  • Libra: Estarás al frente de una actividad que requiere de toda tu paciencia. Para conseguir
    mejores resultados será conveniente que pospongas reuniones sociales. Necesitas avanzar y
    culminar.
  • Escorpio: No sientes que esa persona te da el trato que realmente te mereces, pero tampoco
    estás dándolo a entender. Tienes que ser directo, de lo contrario la incomodidad que tienes irá
    en aumento.
  • Sagitario: Estás replanteándote muchas cosas y, entre ellas, el hecho de soltar algunas
    relaciones que no han sido positivas en tu vida. Soltarás vínculos para tejer relaciones nuevas y
    sobre todo saludables.
  • Capricornio: Esperar a que esa persona reconozca todo el esfuerzo que haces por ella no será
    la solución. Necesita no tenerte o no recibir todo lo que brindas para que realmente sea
    consciente y cambie.
  • Acuario: Hoy terminas de pagar todas las deudas o pendientes que tenías. Liberarte de esta
    preocupación te dará calma. Deseas ahorrar para nuevos proyectos, solo evita restringirte en exceso.
  • Piscis: No te sobre exijas tanto y date un tiempo para descansar. Te sientes agotado y no puedes ignorar tu estado. Ese dinero que esperas demorará en llegar. Cuida tu presupuesto y no te sobreexcedas.

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