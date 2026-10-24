➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 24 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 24 de octubre? Revisa el horóscopo HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo hoy, sábado 24 de octubre?
- Aries: Cada vez confías más en tu capacidad y eso se evidencia en el buen desarrollo de tu
labor. En el amor, tu energía es radiante, esto llamará la atención de todo aquel que te rodee.
Hoy conquistarás.
- Tauro: Sentirás que una persona ajena a tu círculo íntimo hace un juicio severo sobre tus
costumbres o maneras de pensar. Te costará dejar pasar esta situación. Evita discusiones,
contrólate.
- Géminis: No puedes desaprovechar el día. Hay cosas importantes por avanzar y el tiempo libre
que tienes ahora es clave para tener todo en orden. En el amor, no seas indiferente con tu
pareja. Escúchala.
- Cáncer: Te sientes bien, tanto en lo personal, como con el entorno que te rodea. Hoy las
personas más cercanas a ti te buscarán para compartir un momento muy agradable. Anímate,
te divertirás.
- Leo: Tienes que regular tus horas de dormir. Es posible que te estés acostando muy tarde y
levantando muy temprano. En el amor, apaga esas voces que te dictan cosas negativas. No
desconfíes.
- Virgo: Surgirá un gasto imprevisto que puede alterar tu presupuesto. No prometas asistir a
reuniones si no estás seguro de hacerlo, una amistad podría resentirse al encontrar luego tu
negativa.
- Libra: Estarás al frente de una actividad que requiere de toda tu paciencia. Para conseguir
mejores resultados será conveniente que pospongas reuniones sociales. Necesitas avanzar y
culminar.
- Escorpio: No sientes que esa persona te da el trato que realmente te mereces, pero tampoco
estás dándolo a entender. Tienes que ser directo, de lo contrario la incomodidad que tienes irá
en aumento.
- Sagitario: Estás replanteándote muchas cosas y, entre ellas, el hecho de soltar algunas
relaciones que no han sido positivas en tu vida. Soltarás vínculos para tejer relaciones nuevas y
sobre todo saludables.
- Capricornio: Esperar a que esa persona reconozca todo el esfuerzo que haces por ella no será
la solución. Necesita no tenerte o no recibir todo lo que brindas para que realmente sea
consciente y cambie.
- Acuario: Hoy terminas de pagar todas las deudas o pendientes que tenías. Liberarte de esta
preocupación te dará calma. Deseas ahorrar para nuevos proyectos, solo evita restringirte en exceso.
- Piscis: No te sobre exijas tanto y date un tiempo para descansar. Te sientes agotado y no puedes ignorar tu estado. Ese dinero que esperas demorará en llegar. Cuida tu presupuesto y no te sobreexcedas.