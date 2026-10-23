Un ingeniero jefe de 72 años ordenó tirar agua contaminada al mar y falsificar los registros del barco: ahora deberá pagar millonaria multa

La naviera Eurobulk y el ingeniero en jefe fueron sancionados por ordenar verter agua contaminada al mar en Estados Unidos. | Foto: Eurobulk

La naviera Eurobulk y el ingeniero en jefe fueron sancionados por ordenar verter agua contaminada al mar en Estados Unidos. | Foto: Eurobulk

Un ingeniero jefe de 72 años ordenó a la tripulación de un barco griego descargar agua contaminada en el mar de Estados Unidos y ocultar las pruebas mediante registros falsos. El caso ocurrió en abril de 2023, durante una escala del granelero Good Heart en el puerto de Corpus Christi, Texas.

La investigación terminó con una sanción de aproximadamente 1,32 millones de euros para la naviera Eurobulk, responsable de operar la embarcación. La empresa se declaró culpable de infringir las leyes federales contra la contaminación marina y de obstruir la justicia al encubrir los vertidos ilegales.

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¿Cómo ordenó el ingeniero jefe ocultar los vertidos contaminantes?

Según las autoridades, el ingeniero Christos Charitos ordenó a los tripulantes de menor rango bombear residuos oleosos directamente al mar al menos en dos ocasiones.

Para evitar que los sistemas detectaran los niveles reales de hidrocarburos, el responsable de las máquinas pidió conectar agua dulce al separador de agua y aceite del buque. Esta maniobra reducía las lecturas del medidor y facilitaba las descargas ilegales sin activar las alertas correspondientes.

Además, los responsables omitieron las operaciones del libro de registro de hidrocarburos y entregaron documentación falsa a la Guardia Costera de Estados Unidos.

¿Cuál fue la multa para la naviera griega y su ingeniero jefe?

La empresa Eurobulk fue sentenciada en enero de 2025 a pagar cerca de un millón de euros en multas penales y unos 330.000 euros a la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre. También deberá cumplir cuatro años de libertad condicional bajo un plan de cumplimiento ambiental con supervisión externa.

Por su parte, Charitos se declaró culpable en septiembre de 2024 de no registrar las descargas y falsificar la documentación del barco. El oficial del buque recibió una multa de aproximadamente 1.700 euros y un año de libertad condicional sin supervisión.