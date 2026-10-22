Atención residentes en Texas | Desde el 23 al 25 octubre entregarán alimentos gratis: Estos son los lugares de recojo y horarios
En esta nota, te diremos en qué fechas, lugares de recojo y horarios se entregarán alimentos en Texas. Te recomendamos ir lo más temprano posible.
Todos los meses, muchas familias en Estados Unidos enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas. Es por ello que si vives en Texas y necesitas apoyo para tu alimentación te diremos que desde el 23 al 25 de octubre, diversas organizaciones entregarán alimentos gratis en distintos puntos de la ciudad.
¿En qué lugares de Texas entregarán los alimentos gratis del 23 al 25 de octubre?
Inicialmente debes saber que la ayuda se entrega por orden de llegada y únicamente mientras haya despensas disponibles, así que debes ir temprano. A continuación, te diremos los puntos de entrega de alimentos gratis del 23 al 25 de octubre del 2026:
Viernes 23 de octubre
Conoce las ubicaciones de los centros de distribución de alimentos gratis y sus horarios:
|Lugar de entrega de alimentos
|Dirección
|Horario
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|10:00 a. m. a 2:00 p. m.
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|9:30 a. m. a 1:00 p. m.
|Iglesia Cristiana Vision Divina
|15703 Market St, Channelview, TX 77530
|1:00 p. m. a 2:00 p. m.
|IPC Hebron
|4660 S Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77048
|4:00 p. m. a 6:00 p. m.
|La Tiendita - Tejano Center (Broadway Campus)
|2840 Broadway St, Suite 106, Houston, TX 77017
|9:00 a. m. a 5:00 p. m.
|Community Family Centers
|7524 Ave E, Houston, TX 77012
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Sunnyside Place Community Development Corporation
|8302 Colonial Ln, Houston, TX 77051
|9:30 a. m. a 11:00 a. m.
|Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|8:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Most Holy Trinity Catholic Church
|415 S Erskine St, Angleton, TX 77515
|8:00 a. m. a 11:00 a. m.
Sábado 24 de octubre
Conoce las ubicaciones de los centros de distribución de alimentos gratis y sus horarios para el 24 de octubre:
|Lugar de entrega de alimentos
|Dirección
|Horario
|Christ's Church of the Assemblies of God
|1401 Bay Area Blvd, Houston, TX 77058
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Light of Christ Lutheran Church
|2530 S Broadway St, La Porte, TX 77571
|9:00 a. m. a 2:00 p. m.
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Immaculate Conception Catholic Church
|7250 Harrisburg Blvd, Houston, TX 77011
|8:00 a. m. a 10:00 a. m.
|Shrine Houston
|5309 Martin Luther King Blvd, Houston, TX 77021
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|New Providence Baptist Church
|6640 Weston St, Houston, TX 77021
|11:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Abiding Faith United Methodist Church
|14300 Almeda School Rd, Houston, TX 77047
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Houston Food Bank, Level 2 - Community Assistance Program (CAP) Office
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|9:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Houston Food Bank, Community Resource Center (CRC)
|535 Portwall St, Houston, TX 77029
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.; 1:30 p. m. a 3:30 p. m.
|Most Holy Trinity Catholic Church
|415 S Erskine St, Angleton, TX 77515
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Boynton Chapel United Methodist Church
|2812 Milby St, Houston, TX 77004
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Domingo 25 de octubre
Estas son las ubicaciones de los centros de distribución de alimentos gratis y sus horarios para el domingo 25 de octubre:
|Lugar de entrega de alimentos
|Dirección
|Horario
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr, Webster, TX 77598
|1:00 p. m. a 3:00 p. m.
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|7:00 a. m. a 2:00 p. m.
|United African Seventh-day Adventist Church
|9595 Braes Bayou Dr, Houston, TX 77074
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St, Houston, TX 77074
|11:30 a. m. a 1:30 p. m.
Lo recomendable es que busques cuál está más cerca a tu ubicación. Por ello, no dudes en ingresar a las plataformas North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank o South Texas Food Bank. En estas páginas debes colocar tu dirección, ciudad o código postal para tener los resultados deseados.