Cuidado inmigrantes en EE.UU. | Agentes del ICE detuvieron a trabajador de una tienda de llantas utilizando una nueva modalidad

Agentes del ICE detuvieron a trabajador de una tienda de llantas bajo esta modalidad permitida. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Agentes del ICE detuvieron a trabajador de una tienda de llantas bajo esta modalidad permitida. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El pasado 17 de octubre, un hombre ingresó a la tienda TOS Wheels & Tires, una llantera ubicada en Lynnwood, Washington, para pedir ayuda en la compra de unas llantas y rines. Un trabajador, identificado como Christopher Ruiz de Jesús, de 26 años, originario de México, le hizo unas cortas preguntas, pero al no saber más detalles procedió a salir a revisar los neumáticos del auto sin imaginar que agentes del ICE lo estaban esperando.

Lo que parecía ser un día tranquilo en el trabajo, terminó con una detención de parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su empleador Alan Palma y su prometida revelaron a N+ Univisión que el agente se hizo pasar como cliente, mientras los otros estaban esperando el momento para intervenirlo.

Operativo del ICE disfrazado: agente se hizo pasar como cliente de una llantería en Lynnwood

Palma, propietario de TOS Wheels & Tires en Lynnwood, contó al medio que ese sábado transcurría con normalidad hasta que recibió una llamada de sus empleados. Le contaron que Cristopher había salido con un supuesto cliente y llevaba alrededor de 10 minutos sin aparecer. Luego, los trabajadores observaron que agentes del ICE estaban en el exterior.

Según lo que le contaron y también lo que quedó registrado en video, se ve al hombre ingresando al negocio y preguntando por llantas, cuando Cristopher le preguntó qué automóvil tenía, respondió que recién acababa de comprarlo por lo que desconocía los detalles. Si bien le pareció extraño, decidió continuar con la atención y revisar el vehículo personalmente.

El supuesto comprador le indicó que su auto estaba fuera y Cristopher fue a acompañarlo. "Déjame atenderlo solo", le dijo el trabajador mexicano a otro, según recordó Palma. De acuerdo con el propietario, cuando Cristopher salió, otros agentes lo intervinieron: una camioneta gris llegó al lugar, lo subieron y se marcharon.

"Lo agarraron, lo secuestraron y llegó una van gris por él, que no estaba en el estacionamiento; llegó, lo echaron adentro y se fue la camioneta", contó Palma a N+ Univisión. Su prometida, Jade Gaspar, también aseguró que el agente del ICE se hizo pasar como un cliente. "Salió solo y siguió al agente encubierto de ICE, y una vez que estuvieron afuera, varios agentes de ICE le tendieron una emboscada", agregó.

Joven trabajador continúa en un centro de detención del ICE

La prometida de Cristopher confirmó que hasta el momento, él sigue detenido en el centro de Tacoma. Mientras que su jefe, por su parte, esperaba visitarlo y conocer de primera mano cómo se encontraba.

Por último, el medio Univisión reveló que intentaron comunicarse con las autoridades migratorias para que dieran su descargo, pero el ICE ha decidido no emitir declaraciones sobre el caso.