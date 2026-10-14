Alerta máxima inmigrantes | El dominicano que fue baleado por el ICE continúa con el proyectil en el cuerpo, según sus abogados

Dominicano que fue baleado por el ICE continúa con el proyectil en el cuerpo. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Dominicano que fue baleado por el ICE continúa con el proyectil en el cuerpo. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

La semana pasada, se conoció la historia de Oscar Belgal, ciudadano de República Dominicana, que fue baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras estaba dentro de su auto y con su hijo de apenas cinco años. Recientemente, el equipo que lo defiende reveló que él aún seguía en régimen de aislamiento en una prisión federal de Brooklyn con el proyectil todavía alojado en su cuello.

¿Cuál es la actual salud del dominicano baleado por el ICE en Nueva York?

De acuerdo con la Sociedad de Asistencia Legal y el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes Make the Road New York reveló a través de un comunicado que, según los médicos, Belgal actualmente necesita cirugía de manera urgente para poder extraer el proyectil.

Los grupos también dijeron que este procedimiento era demasiado peligroso para hacerlo la semana pasada sin la presencia de un cirujano especialista. La defensa aseguró que su cliente declaró que no ha recibido una comida adecuada desde que fue disparado. Asimismo, Belgal se ha visto obligado a tomar agua del lavabo del baño y además ha perdido la sensibilidad en el lado izquierdo del rostro, lo informó Gothamist.

"La indiferencia deliberada que mostraron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hacia el Sr. Belgal cuando fue baleado el jueves, y el trato que ha sufrido desde entonces en detención, son ejemplos más de la crueldad y el desprecio por la dignidad humana básica que han caracterizado durante mucho tiempo a esta agencia", decía el comunicado.

Situación del dominicano baleado es incierta

El abogado de Make the Road New York, Harold Solis, expresó que no está clara la razón por la cual Belgal se encuentra recluido en el régimen de aislamiento por cargos de deportación civil por motivos de inmigración.

"Lo único que hace es revivir todo lo que pasó el jueves", dijo Solis. "No nos queda claro por qué una persona con una bala en el cuerpo está en aislamiento y no ha sido vista por los especialistas médicos que, según indicó, incluso el hospital le dijo que necesita".

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani señaló que el agente federal vestido de civil que disparó a Belgal parecía más un asesino en masa que un oficial. Mientras que las autoridades federales de seguridad nacional manifestaron que los agentes del ICE no sabían que había un infante en el vehículo.