JNE organizará 15 debates entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre para la segunda vuelta regional del 6 de diciembre

JNE organizará 15 debates entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre para la segunda vuelta regional del 6 de diciembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará quince debates entre los 30 candidatos que disputarán la segunda vuelta regional del domingo 6 de diciembre, uno en cada región donde se elegirá gobernador y vicegobernador para el periodo 2027-2030.

Los encuentros se realizarán entre el martes 24 de noviembre y el 1 de diciembre.

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El calendario empieza el martes 24 con Moquegua. El jueves 26 siguen Tacna y Junín, y el viernes 27 debaten Tumbes, Loreto y Lima Región.

El sábado 28 es el turno de Amazonas y Cajamarca, y el domingo 29, el de Arequipa y Puno.

El lunes 30 debaten Áncash, La Libertad y Pasco, y el martes uno de diciembre cierran Piura y Lambayeque. El viernes 27 y el lunes 30 concentran tres debates cada uno.

Según informó el JNE, el organismo instaló mesas de negociación con representantes de las organizaciones políticas participantes para acordar las reglas, los bloques temáticos y el orden de intervención de los candidatos. Ese orden se definirá por sorteo público.

La agenda recoge aportes de jóvenes y la sociedad civil

A través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) y la campaña 'La juventud elige', el JNE recogió las inquietudes y prioridades de jóvenes y representantes de la sociedad civil de cada región. Esos aportes se incorporarán a la agenda de discusión.

El organismo sostuvo que los debates buscan que los electores conozcan y contrasten las propuestas de quienes aspiran a dirigir sus gobiernos regionales durante los próximos cuatro años, antes de votar el 6 de diciembre.