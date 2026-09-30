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Judicialidad

Piura: escolares conocen cómo funciona la “Ruta de la Flagrancia”

Los estudiantes presenciaron una recreación de un delito flagrante y conocieron la intervención de la Policía, Fiscalía, defensa y Poder Judicial.

Escolares de Piura participaron en la “Ruta de la Flagrancia”. Foto: difusión.
Escolares de Piura participaron en la “Ruta de la Flagrancia”. Foto: difusión.
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Un aproximado de treinta alumnos de la I.E. San Juan Bautista del distrito de Veintiséis de Octubre conoció cómo se tramitan los procesos judiciales penales a través de la “Ruta de la flagrancia”.

De manera sencilla y didáctica, ellos comprendieron cómo actúa el sistema de justicia frente a los delitos flagrantes, esto a través de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura.

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Como parte de la actividad, los escolares fueron guiados por los operadores de justicia que conforman la Unidad. Los menores visualizaron, por medio de una recreación, la comisión de un delito en situación de flagrancia; así como, la intervención policial, la participación del Ministerio Público, la labor de la defensa.

Finalmente, fueron testigos de la emisión de una decisión judicial en un plazo breve, esto con el fin de que los escolares comprendan cómo se garantiza el debido proceso y la protección de los derechos de las personas involucradas.

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Con la “Ruta de la flagrancia” se busca fortalecer en los estudiantes una cultura de legalidad y respeto a las normas, destacando la importancia de denunciar los delitos y confiar en las instituciones del sistema de justicia.

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