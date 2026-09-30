Presidente de la Corte de Sullana participa en jornada “Agenda Constitucional - Piura”

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana participó en la jornada académica “Agenda Constitucional - Piura”, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, que reunió a destacados representantes del ámbito jurídico y académico.

La actividad contó con la participación del Dr. Pedro Hernández Chávez, presidente del Tribunal Constitucional, quien tuvo a su cargo la ponencia “El control del poder”, desarrollando aspectos vinculados al equilibrio y control de los poderes públicos, así como a los principios constitucionales que sustentan el Estado de derecho.

Durante la jornada, el titular de la Corte de Sullana destacó la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión sobre temas constitucionales, y felicitó al presidente del Tribunal Constitucional por su participación y por contribuir, a través de este tipo de actividades académicas, al fortalecimiento de la formación jurídica de los estudiantes y profesionales del Derecho.

Cabe mencionar que la participación del presidente de la Corte de Sullana se realizó en atención a la invitación del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, Dr. Juan Carlos Negro Balarezo, en el marco de la alianza estratégica que mantienen ambas instituciones. En este contexto, el decano destacó y agradeció el trabajo que viene impulsando la Presidencia de la Corte de Sullana para fortalecer la participación activa de los estudiantes universitarios en experiencias de formación práctica, como la Ruta de Flagrancia, así como las coordinaciones orientadas a incorporar en los planes de estudio de pregrado y posgrado cursos relacionados con la flagrancia delictiva.