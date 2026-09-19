Alerta en EE.UU. | ¿Compraste carne de cerdo entre 2014 y 2018? Así podrías recibir un reembolso en octubre del 2026

Si vives en Estados Unidos y entre el 28 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2018 compraste determinados productos de carnepodrías recibir una compensación que forma parte de un acuerdo colectivo por US$117 millones. El proceso busca resolver una demanda en la que se acusó a varios productores de coordinar acciones para limitar el suministro e incrementar los precios del cerdo.

Esta demanda indica que los productores habrían utilizado diversos mecanismos para influir en el precio y la disponibilidad de la carne, entre ellos información de Agri Stats, restricciones a la producción y exportaciones, pero el acuerdo no significa que las empresas hayan admitido alguna responsabilidad por las acusaciones.

¿Quiénes podrán acceder al dinero?

Según el sitio web del acuerdo, los consumidores que compraron de manera indirecta determinados productos de cerdo podrían ser elegibles para presentar una reclamación. Debes saber que esto incluye tocino de cerdo crudo, así como carne fresca o congelada procedente de panceta, lomo, paleta, costillas o chuletas.

La expresión "compra indirecta" es clave en el proceso pues significa que el consumidor no consiguió la carne directamente de las empresas involucradas, sino que la compró en un supermercado u otro establecimiento minorista. Asimismo, la elegibilidad dependerá también de otros requisitos.

Las personas de este estado podrán reclamar su reembolso

Ten en cuenta que aquellas personas que cumplan con las condiciones deberán residir o haber realizado las compras correspondientes en alguno de los territorios incluidos en el proceso. A continuación, la lista comprende estos 24 estados y Washington D.C.:

Arizona

California

Distrito de Columbia

Florida

Hawái

Illinois

Iowa

Kansas

Maine

Michigan

Minnesota

Missouri

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Rhode Island

Carolina del Sur

Tennessee

Utah

Virginia Occidental

¿Hasta cuándo puedes presentar el reclamo?

El plazo para presentar la reclamación válida termina el 29 de octubre del 2026, por lo que los consumidores que cumplan los requisitos podrían iniciar el proceso mediante el sitio web del acuerdo. Ellos deben revisar las condiciones completas antes de enviar su solicitud.

Por último, la cantidad que reciba cada persona dependerá del proceso de distribución del acuerdo, por lo que presentar una reclamación no garantiza un monto específico.