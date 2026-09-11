Confirmado | Autoridades de EE.UU. castigarán a las personas que utilizaron estos dispositivos electrónicos de manera ilegal

Autoridades de EE.UU. multarán a personas que utilizaron estos dispositivos electrónicos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Autoridades de EE.UU. multarán a personas que utilizaron estos dispositivos electrónicos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Las autoridades de Illinois, en Estados Unidos, anunciaron que todavía se mantiene vigente una nueva normativa que obliga a todas las empresas encargadas de medir el consumo eléctrico a inspeccionar los medidores con la finalidad de buscar señales de manipulación o robo de energía para el uso de aires acondicionados u otros dispositivos electrónicos.

El objetivo de esta medida, que es regulada por el Código Administrativo de Illinois, es garantizar la integridad de los sistemas de medición y especifica los protocolos que deben seguirse cuando se detecten irregularidades en una propiedad.

Revisarán casa por casa en Illinois

La medida indica que todos los proveedores de servicios de medición (MSP) deberán realizar inspecciones de los sitios donde se encuentran los medidores. En este sentido, los técnicos buscarán:

Manipulación de medidores

Robo de energía

Conexiones ilegales o clandestinas

Compromisos en la seguridad de los equipos de medición

Cuando el servicio se roba, ya sea para utilizar un aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que requiera de energía, la empresa tiene que informar de inmediato al proveedor de distribución eléctrica.

¿Qué ocurre cuando se detecta el uso ilegal de dispositivos electrónicos?

En el caso de que la infracción sea detectada, tendrá que ser reportada en las próximas 24 horas hábiles, proporcionando:

La descripción de la evidencia encontrada

Las acciones adoptadas por el proveedor de medición

La información de contacto en el lugar inspeccionado

Los datos del medidor y de la cuenta asociada

Si la situación no se regulariza dentro de los 10 días hábiles posteriores, el medidor y los equipos afectados serán reemplazados para finalizar con la práctica ilegal.

Alerta en Illinois por ola de calor

Recientemente, una ola de calor está afectando al área metropolitana de Illinois con un índice de calor de hasta 41°C, lo que ha generado que el Servicio Meteorológico Nacional mantenga una alerta por temperaturas peligrosas hasta las 21.00 horas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura máxima alcanzará los 34°C (94°F) durante la tarde del miércoles. En este sentido, ante el uso continuo del aire acondicionado, muchos ven aumentado en gran proporción su consumo eléctrico.