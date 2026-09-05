Atención inmigrantes | ¿Qué puedes hacer al ser detenido por el ICE en una parada de tráfico? Guía para evitar ser deportado

Esto puedes hacer al ser detenido por el ICE en una parada de tráfico. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Esto puedes hacer al ser detenido por el ICE en una parada de tráfico. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Uno de los puntos donde los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están reportando más detenciones a indocumentados son las paradas de tráfico. Ante ello, los extranjeros están obligados a conocer los límites de la autoridad y también sus obligaciones para tomar decisiones informadas.

¿Qué debe hacer un conductor o pasajero ante una detención del ICE?

Debes tener en cuenta que el estatus no elimina las protecciones constitucionales reconocidas en Estados Unidos, entre ellas el derecho a permanecer en silencio. "Pero es importante entender que esta decisión no quiere decir que usted va a ser liberado estando en una situación rodeado de agentes", señaló el abogado de inmigración, Haim Vásquez, a Univision.

Todas las personas en Estados Unidos poseen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración. Según el letrado, las obligaciones durante una parada de tráfico cambian según se trate del conductor o de un pasajero y también considerando en qué estado se encuentren:

Si es el conductor: bajo la ley de Texas, "está obligado a identificarse ante las autoridades", explicó Vásquez.

Si es pasajero: una persona arrestada debe proporcionar nombre, domicilio y fecha de nacimiento si se lo solicitan. Si está únicamente detenida, la ley de Texas no penaliza por sí sola la negativa a identificarse, aunque sí prohíbe proporcionar datos falsos.

¿Cuáles son los documentos migratorios que deben portar los migrantes?

La obligación de portar documentación dependerá de tu estatus migratorio. Por ejemplo: "Un ciudadano estadounidense no tiene ningún requisito de portar tarjetas que demuestren la ciudadanía y no lo debe demostrar", dijo Vásquez.

En cambio, la legislación federal exige, con determinadas excepciones, que los extranjeros mayores de 18 años consigan la documentación que acredite su registro migratorio cuando esta les haya sido expedida.

Ten en cuenta que durante una parada de tráfico, tampoco existe una obligación automática de permitir que los agentes revisen tu vehículo. En esos casos, la persona puede expresar que no autoriza el registro. "Ellos (los agentes del ICE) tendrían que tener una causa probable de que haya sucedido un crimen o una sospecha razonable para poder hacerlo", explicó el abogado.

El ICE podría acercarse a un conductor o abordar a una persona en un espacio público sin contar con una orden judicial. Ese permiso legal toma relevancia para determinadas acciones en espacios privados. Además, agregó: "No tienen derecho de registrar un vehículo porque la Constitución, sin importar el estatus migratorio, lo prohíbe".