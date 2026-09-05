Alerta máxima en EE.UU. | Retiran aceite de oliva muy consumido a nivel nacional: Contenía sustancias ilegales

Retiran aceite de oliva muy consumido en Estados Unidos. | Canva

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Hace algunos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos anunció el retiro voluntario de un aceite de oliva saborizado luego de que se detectara que contenía un aceite esencial de ajo no aprobado para el uso culinario. Esta medida corresponde a un producto de la marca Kofinas y fue comunicada el pasado 31 de agosto.

¿Qué aceite de oliva fue retirado del mercado de EE.UU.?

El producto retirado es Garlix Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil elaborado por LMSI LLC/Kofinas Olive Oil y fue comercializado en las siguientes tres presentaciones:

Botella de 500 ml

Botella de 250 ml

Botella de 100 ml

Según el anuncio oficial, el motivo del retiro es que contiene un aceite esencial de ajo no aprobado para un uso culinario.

¿En qué lugares fue comercializado este aceite de oliva?

Todos los productos de aceite de oliva incluidos en el retiro estuvieron disponibles para la venta entre el 31 de agosto de 2025 y el 27 de agosto de 2026 y se comercializaron en estos lugares:

Montgomery Store & Infusion Kitchen: 8210 Market Place Ln., Cincinnati, Ohio 45242

Findlay Market: 1801 Race St., Cincinnati, Ohio 45202

De forma online directamente a través de Kofinas Olive Oil

Información clave acerca de este aceite de oliva

Las consultas de este retiro pueden realizarse a los medios de contacto oficiales que fueron compartidos en la publicación de la FDA. Asimismo, la empresa asegura que quienes informen cualquier reacción de este aceite recibirán un reembolso completo de su dinero.

Por el momento, la FDA asegura que no hay reportes de malestar relacionados con los productos. "Las personas que presenten signos o síntomas de una reacción alérgica o enfermedad transmitida por alimentos deben contactar inmediatamente con un médico", indicó la autoridad.