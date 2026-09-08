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Política

Candidatos al Gore de Junín debaten este martes a las 6 de la tarde

El cronograma de debates se extiende a lo largo de setiembre, abarca regiones como Ica, Moquegua, Cusco y culmina en Lima Metropolitana el 21 y 22 de setiembre.

JNE inicia hoy los debates de las elecciones regionales y municipales con Junín como primer escenario
JNE inicia hoy los debates de las elecciones regionales y municipales con Junín como primer escenario | Difusión | Foto: difusión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) da inicio este martes al ciclo de debates electorales ERM2026, con Junín como primera región en confrontar las propuestas de sus candidatos al Gobierno Regional. El encuentro se realizará desde las 6.00 p. m. en el Centro de Convenciones Garden Club, ubicado en el jirón San Martín 274 (Camell del Solar).

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Son ocho organizaciones políticas las que participarán en el debate. Sus candidatos expondrán sus planes de gobierno ante el electorado de Junín. La transmisión se realizará a través de cadena de televisión abierta en la región, del canal de YouTube JNE Media (https://www.youtube.com/@JNE_Media), del canal 552 de Movistar y de las redes sociales del JNE.

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Asimismo, las personas que deseen revisar previamente el perfil y las propuestas de los candidatos pueden ingresar a la plataforma Voto Informado (votoinformado.jne.gob.pe).

El debate de Junín inicia el cronograma que se extenderá durante todo el mes de setiembre en las distintas regiones del país.

Hoy inicia debate de candidatos al Gobierno Regional de Junín.

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Un cronograma de doce fechas hasta fin de mes

Luego de Junín, los debates continuarán el 9 de setiembre en Ica, Moquegua y Cusco, mientras que Piura tendrá su jornada el 9 y 10 de setiembre. El calendario sigue con Tumbes, Huancavelica y San Martín (10 de setiembre); Apurímac, La Libertad y Tacna (11 de setiembre); y Áncash, Ayacucho y Arequipa (14 de setiembre).

La segunda quincena del mes concentra la mayor cantidad de debates, en Loreto (15), Lambayeque y Madre de Dios (15 y 16), Callao y Ucayali (16), Huánuco (17), Lima Provincias (17 y 18), Cajamarca, Pasco y Puno (18), y Amazonas (19). Y culminará los días 21 y 22 de setiembre con el debate de Lima Metropolitana, la región con mayor cantidad de electores en el país.

Cronograma JNE

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