HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional
Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional     Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional     Perú vs Haití EN VIVO, amistoso internacional     
Mundo

Este es el primer avión comercial capaz de volar 22 horas seguidas y recorrer más de 18.500 km sin escalas: conectará Sídney con Europa y EE. UU.

El nuevo modelo A350-1000ULR permitirá trayectos directos sin escalas, como Sídney-Londres y Sídney-Nueva York, reduciendo hasta cuatro horas el tiempo total de viaje.

El nuevo A350-1000ULR incrementa su autonomía en más de 1.800 kilómetros gracias a un tanque adicional de combustible.
El nuevo A350-1000ULR incrementa su autonomía en más de 1.800 kilómetros gracias a un tanque adicional de combustible. | Foto: Fly News
Escuchar
Resumen
Compartir

La industria aeronáutica se prepara para una nueva revolución en los vuelos de larga distancia. Airbus completó con éxito el primer vuelo de prueba del A350-1000ULR, una aeronave diseñada para operar rutas comerciales de hasta 22 horas continuas y recorrer más de 18.500 kilómetros sin necesidad de realizar escalas. El proyecto busca transformar la conectividad global con trayectos directos entre Australia, Europa y Estados Unidos.

La prueba se llevó a cabo el 2 de junio en Toulouse, Francia, donde el avión, identificado como MSN 707, permaneció en el aire durante 3 horas y 43 minutos mientras los ingenieros evaluaban el rendimiento de sus sistemas. Esta aeronave forma parte del ambicioso Proyecto Sunrise de la aerolínea australiana Qantas, que pretende ofrecer algunos de los vuelos comerciales más largos del mundo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Arqueólogos hallan un cementerio y vestigios que abarcan la Edad del Hierro, periodo romano y era anglosajona en 9 hectáreas en un campo inglés

lr.pe

El A350-1000ULR promete unir continentes sin escalas

La principal novedad del A350-1000ULR es su capacidad para cubrir rutas ultralargas como Sídney-Londres y Sídney-Nueva York sin paradas intermedias. Actualmente, estos trayectos requieren al menos una escala, por lo que la nueva aeronave podría reducir hasta cuatro horas el tiempo total de viaje.

La mejora se debe a la incorporación de un tanque adicional con capacidad para 20.000 litros de combustible, lo que aumenta la autonomía del avión en más de 1.800 kilómetros respecto al modelo A350-1000 convencional. Durante las pruebas, Airbus también verificó el funcionamiento de la nueva arquitectura del sistema de combustible y otros componentes clave para la certificación del aparato.

PUEDES VER: China rompe todos los límites de la energía eólica con un nodo marino que recoge electricidad de 163 turbinas a más de 100 km de la costa

lr.pe

Más comodidad para enfrentar vuelos de hasta 22 horas

Qantas anunció que configurará el avión con un máximo de 238 pasajeros, una cifra inferior a la capacidad habitual del modelo, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad en trayectos extremadamente largos. La distribución incluirá seis asientos de primera clase, 52 en clase ejecutiva, 40 en económica premium y 140 en clase económica.

Además, la aeronave contará con una zona de bienestar donde los viajeros podrán caminar, hidratarse y estirarse durante el vuelo. El proyecto también incorpora sistemas de iluminación y horarios de alimentación diseñados junto a especialistas en sueño para reducir los efectos del jet lag.

Todos los pasajeros tendrán acceso a conexión Wi-Fi, mientras que las cabinas premium ofrecerán espacios privados, camas y áreas de trabajo para hacer más llevaderas las más de 20 horas de trayecto continuo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

LEER MÁS
Argentina cultiva el fruto seco más caro del mundo: tarda diez años en crecer y es un ingrediente clave en la repostería mundial

Argentina cultiva el fruto seco más caro del mundo: tarda diez años en crecer y es un ingrediente clave en la repostería mundial

LEER MÁS
Así fue el primer vehículo del mundo: el invento de Karl Benz que cambió el transporte para siempre desde 1886

Así fue el primer vehículo del mundo: el invento de Karl Benz que cambió el transporte para siempre desde 1886

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

LEER MÁS
Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
Leidsa hoy y Lotería Nacional: Resultados de los sorteos del jueves 13 de octubre EN VIVO

Leidsa hoy y Lotería Nacional: Resultados de los sorteos del jueves 13 de octubre EN VIVO

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025