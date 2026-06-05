El nuevo A350-1000ULR incrementa su autonomía en más de 1.800 kilómetros gracias a un tanque adicional de combustible. | Foto: Fly News

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La industria aeronáutica se prepara para una nueva revolución en los vuelos de larga distancia. Airbus completó con éxito el primer vuelo de prueba del A350-1000ULR, una aeronave diseñada para operar rutas comerciales de hasta 22 horas continuas y recorrer más de 18.500 kilómetros sin necesidad de realizar escalas. El proyecto busca transformar la conectividad global con trayectos directos entre Australia, Europa y Estados Unidos.

La prueba se llevó a cabo el 2 de junio en Toulouse, Francia, donde el avión, identificado como MSN 707, permaneció en el aire durante 3 horas y 43 minutos mientras los ingenieros evaluaban el rendimiento de sus sistemas. Esta aeronave forma parte del ambicioso Proyecto Sunrise de la aerolínea australiana Qantas, que pretende ofrecer algunos de los vuelos comerciales más largos del mundo.

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El A350-1000ULR promete unir continentes sin escalas

La principal novedad del A350-1000ULR es su capacidad para cubrir rutas ultralargas como Sídney-Londres y Sídney-Nueva York sin paradas intermedias. Actualmente, estos trayectos requieren al menos una escala, por lo que la nueva aeronave podría reducir hasta cuatro horas el tiempo total de viaje.

La mejora se debe a la incorporación de un tanque adicional con capacidad para 20.000 litros de combustible, lo que aumenta la autonomía del avión en más de 1.800 kilómetros respecto al modelo A350-1000 convencional. Durante las pruebas, Airbus también verificó el funcionamiento de la nueva arquitectura del sistema de combustible y otros componentes clave para la certificación del aparato.

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Más comodidad para enfrentar vuelos de hasta 22 horas

Qantas anunció que configurará el avión con un máximo de 238 pasajeros, una cifra inferior a la capacidad habitual del modelo, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad en trayectos extremadamente largos. La distribución incluirá seis asientos de primera clase, 52 en clase ejecutiva, 40 en económica premium y 140 en clase económica.

Además, la aeronave contará con una zona de bienestar donde los viajeros podrán caminar, hidratarse y estirarse durante el vuelo. El proyecto también incorpora sistemas de iluminación y horarios de alimentación diseñados junto a especialistas en sueño para reducir los efectos del jet lag.

Todos los pasajeros tendrán acceso a conexión Wi-Fi, mientras que las cabinas premium ofrecerán espacios privados, camas y áreas de trabajo para hacer más llevaderas las más de 20 horas de trayecto continuo.