ODANC Piura impulsa mesa de trabajo para mejorar el servicio de justicia en Chulucanas

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Con el objetivo de identificar y abordar las principales dificultades que inciden en la adecuada prestación del servicio de justicia en la provincia de Morropón, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – ODANC Piura, llevó a cabo hoy una Mesa de Trabajo denominada Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia en Chulucanas.

La actividad fue organizada y dirigida por el jefe de la ODANC Piura, Cristhian Barrantes Díaz, y contó con la participación del administrador del Módulo Básico de Justicia de Chulucanas, así como de los magistrados de dicha sede: Belinda Contreras Escobar, jueza del Juzgado Civil; Raúl Álvarez García, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria; y Silvia Noé Farfán, jueza del Juzgado de Paz Letrado de Familia.

Asimismo, participaron representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia en esta jurisdicción, entre ellos, el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, representante del Ministerio Público, representante de la Defensa Pública, representante de la Asociación de Abogados de Chulucanas y representante de la Comisaría de Chulucanas, quienes contribuyeron con sus perspectivas y propuestas respecto de las problemáticas identificadas.

Durante la Mesa de Trabajo se abordaron temas relacionados con la carga procesal de los órganos jurisdiccionales, las principales dificultades advertidas en la tramitación de los procesos judiciales y las situaciones que podrían afectar la oportunidad y eficiencia del servicio de justicia en la jurisdicción de Chulucanas.

El espacio permitió recoger las inquietudes y propuestas de los diferentes actores involucrados, promoviendo un diálogo interinstitucional orientado a la búsqueda de soluciones frente a las problemáticas expuestas.

En ese marco, los participantes asumieron compromisos destinados a atender las situaciones identificadas, estableciéndose la necesidad de efectuar el seguimiento correspondiente y adoptar las acciones que resulten pertinentes dentro del ámbito de competencia de cada institución.

La jornada tuvo como principales objetivos conocer de manera directa las dificultades que afrontan los órganos jurisdiccionales y los usuarios del sistema de justicia; identificar factores que inciden en la tramitación de los procesos; promover la coordinación entre las instituciones vinculadas a la administración de justicia; recoger propuestas de mejora; y establecer compromisos concretos que permitan contribuir a una prestación del servicio de justicia más oportuna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

De esta manera, la ODANC Piura reafirma su compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión, coordinación y seguimiento, así como de promover espacios de diálogo que permitan identificar oportunidades de mejora y contribuir al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en las distintas provincias de la región.