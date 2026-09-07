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Cambio de hora en EE.UU.: Fecha clave para saber cuando atrasar tu reloj y cuándo finaliza el horario de verano

Falta poco para que los residentes en Estados Unidos puedan cambiar su horario estándar y en esta nota, te diremos qué día debes atrasar tu reloj.

Fecha clave para saber cuando atrasar tu reloj en EE.UU.
Fecha clave para saber cuando atrasar tu reloj en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Los especialistas han revelado que Estados Unidos le pondrá fin a su horario de verano el próximo 1 de noviembre del 2026, por lo que todas las personas podrán realizar un cambio a partir de las 2.00 a. m. En este sentido, los relojes deberán atrasarse una hora, por lo que volverán a marcar la 1.00 a. m. Con esta modificación, varias partes de la nación americana retornarán a su horario estándar.

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Esta modificación le pondrá fin al Daylight Saving Time (DST) del 2026, por lo que les permitirá recuperar una hora durante esa madrugada; sin embargo, tras la propuesta para establecer el horario de verano de manera permanente, esta medida podría ser una de las últimas veces en las que la ciudadanía realice el ajuste dos veces al año.

Cabe mencionar que la Cámara de Representantes aprobó la propuesta Sunshine Protection Act por 308-117, y si bien aún no se ha convertido en ley, solo faltaría completar el proceso legislativo para convertirla en ley. Mientras ello no ocurra, el cambio anunciado a inicios de noviembre aún continúa según lo previsto.

¿Cuándo termina el horario de verano en EE.UU. en el 2026?

De acuerdo con las reglas federales vigentes, el horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre del 2026 y el cambio ocurrirá a las 2.00 a. m. hora local en zonas que observan el DST. En ese momento, el reloj volverá a marcar la 1.00 a. m.

En resumen, en noviembre, el reloj se atrasará una hora. Los relojes retrocederán ese mismo lapso cuando termine el horario de verano y comience el horario estándar. Aquellas personas que trabajen durante la madrugada, tengan turnos nocturnos, viajes o actividades programadas durante ese periodo de tiempo deben prestar mayor atención.

¿Qué relojes y dispositivos deberás revisar el día del cambio?

Los dispositivos que no se actualicen automáticamente podrán requerir un ajuste manual. Entre ellos se encuentran:

  • Relojes de pared y de pulsera convencionales
  • Despertadores y radios-reloj
  • Algunos sistemas de los vehículos
  • Hornos, microondas y otros electrodomésticos programables
  • Termostatos y temporizadores
  • Sistemas de riego y dispositivos domésticos programables
  • Cámaras de seguridad, alarmas y DVR
  • Controles de acceso y sistemas de fichaje

Por último, los smartphones, computadores y otros dispositivos conectados a internet suelen realizar el cambio automáticamente cuando tienen correctamente configuradas la zona horaria y la fecha y la hora automáticas.

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