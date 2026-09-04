ICE alcanza números récord de detenciones en aeropuertos de EE.UU.: Estas las nuevas tácticas que está utilizando

Las nuevas tácticas que está utilizando el ICE para detener a más inmigrantes. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Las nuevas tácticas que está utilizando el ICE para detener a más inmigrantes. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

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De acuerdo con un último reporte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha realizado aproximadamente 50.000 arrestos durante agosto, una cifra superior a la que se registró apenas el mes pasado. De esa manera se marcó un récord de detenciones.

Cabe mencionar que la agencia ha ampliado los operativos en aeropuertos, controles vehiculares y también ha generado acuerdos con policías locales, mientras incorpora tecnología y más recursos para aumentar su capacidad.

Las nuevas tácticas del ICE para arrestar a más inmigrantes

ICE ha decidido modificar sus procedimientos para ampliar sus detenciones sin depender exclusivamente de grandes redadas visibles en las ciudades. Por ello, durante agosto, la agencia incorporó diversos operativos en aeropuertos y otras modalidades como parte de su modus operandi.

Como los aeropuertos se han convertido en uno de los puntos utilizados por el ICE para localizar y detener a migrantes. La estrategia que están utilizando incluye coordinación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) e intercambio de información vinculada con los pasajeros.

Además, los agentes pueden actuar vestidos de civil y esperar a los viajeros en sectores como los mostradores de facturación o las puertas de embarque. Los estados donde más se ha registrado esta modalidad son California, Florida y Texas, incluidos los lugares donde las autoridades locales poseen restricciones para colaborar directamente con la agencia federal.

Acuerdos del ICE con policías locales aumentan los arrestos

El despliegue también se extendió en espacios públicos a través de controles vehiculares. Los agentes también pueden utilizar infracciones de tránsito, como problemas en las etiquetas del automóvil, licencias o vidrios polarizados, como punto de partida para verificar el estatus migratorio de los ocupantes.

Además, otra herramienta son los acuerdos 287(g), mediante los cuales policías estatales y locales reciben autorización para desempeñar determinadas funciones relacionadas con la aplicación de normas migratorias federales.

Por otro lado, se conoció también que se han incrementado recursos para ampliar el equipamiento del ICE. Según NBC News, el paquete presupuestario aprobado alcanzó aproximadamente los 70.000 millones de dólares para las operaciones vinculadas con seguridad migratoria.