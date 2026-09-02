Malas noticias para inmigrantes legales en EE.UU.: Hombre podría ser deportado por el ICE a pesar de tener protección CAT

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Recientemente se conoció que un inmigrante hispano que reside en el sur de California se encuentra detenido a pesar de tener protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) y también un permiso vigente de trabajo en Estados Unidos. El afectado fue identificado como Marco Tulio Bonilla Romero y fue arrestado el pasado 4 de agosto durante una cita rutinaria de inmigración y ahora teme por una posible deportación a un país distinto, de acuerdo con lo informado por Univision 34 Los Ángeles.

¿Por qué el ICE detuvo a Marco Tulio Bonilla pese a que tiene protección CAT?

La historia de Bonilla Romero, quien es originario de Honduras, inició cuando llegó a Estados Unidos hace cinco años luego de huir de su país debido al riesgo que enfrentaba. Luego de varios años consiguió la protección bajo la CAT, un mecanismo vinculado a la Convención contra la Tortura que impide devolver a una persona a su país de origen donde se estableció que podría ser víctima de tortura.

Un día, el inmigrante fue a una revisión migratoria de rutina en Santa Ana, pero nunca se imaginó que terminaría esposado por agentes del ICE. Posteriormente fue trasladado al Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto, ubicado en el condado de San Bernardino, donde actualmente está bajo custodia.

El inmigrante acudió a una revisión migratoria de rutina en Santa Ana, pero terminó esposado por agentes del ICE. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino, donde permanece bajo custodia.

Su esposa, Sharon LeBone, contó a Univisión 34 Los Ángeles que la detención cambió por completo la situación de su familia. De acuerdo con lo revelado por la mujer, un abogado de inmigración le aseguró a su esposo que no tendría que preocuparse por su situación migratoria.

Por su parte, Bonilla Romero habló de su centro de detención y aseguró que su arresto ha puesto en riesgo su proyecto de vida en Estados Unidos. "Es muy difícil, porque yo estaba muy bien. Estaba trabajando, ayudando a mi familia y todo, y, de repente, todo se bloqueó. ¿Me explico? Como que dices: el 'sueño americano' se acabó para mí en este caso", declaró a Univision.

¿Puede el ICE deportar a un inmigrante con protección CAT en EE.UU.?

Pocos saben que la protección CAT ofrece al inmigrante el poder de salvaguardarse frente a la devolución a su país de origen donde podría ser sometido a tortura, pero este documento no es una Green Card ni tampoco impide automáticamente una detención migratoria, de acuerdo al abogado de inmigración Michael Jurado, quien lleva el caso de Bonilla Romero.

Asimismo, el especialista indicó que la protección otorgada bajo la Convención contra la Tortura no garantiza, por sí sola, que una persona quede fuera del alcance de una detención migratoria. Actualmente, el caso mantiene a Bonilla en un limbo legal y teme que las autoridades puedan considerar enviarlo a un tercer país como Ghana o México, en lugar de Honduras.

"Soy conservadora y apoyaba la inmigración legal. También apoyaba a la administración actual, pero ahora me doy cuenta de la realidad, así que mi perspectiva ha cambiado totalmente. Están destruyendo familias y separándolas", manifestó LeBone, según Univision 34 Los Ángeles.