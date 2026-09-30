Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
EN VIVO

Keiko saca la correa con diputados y Congreso no suelta facultades | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Tumbes: Corte sensibiliza a escolares sobre prevención de la violencia

Estudiantes de dos colegios participaron en jornadas de cultura jurídica sobre prevención del bullying, violencia escolar y entornos educativos seguros.

Corte de Tumbes orienta a escolares sobre prevención de la violencia. Foto: difusión.
Corte de Tumbes orienta a escolares sobre prevención de la violencia. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

Ante los casos de violencia escolar que se vienen registrando en el país, algunos de ellos asociados a hechos de especial gravedad, la Corte Superior de Justicia de Tumbes viene fortaleciendo sus acciones de prevención y sensibilización dirigidas a estudiantes, con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias que pueden ocasionar el bullying, la violencia entre compañeros y otras conductas que vulneran la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese contexto, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia desarrolló dos jornadas de promoción de cultura jurídica en la I.E.P. Divino Niño y en la I.E.T. Túpac Amaru.

Puedes ver

Tumbes: postulantes a jueces supernumerarios rinden examen | tumbes | La República

lr.pe

Las charlas estuvieron a cargo del Dr. Edinson Alemán Chorres, juez de Paz Letrado, quien desarrolló el tema “Promoviendo entornos escolares seguros y estilos de vida saludables”, orientando a los estudiantes sobre la importancia de identificar y rechazar situaciones de acoso, agresión, intimidación y otras formas de violencia que pueden presentarse dentro o fuera del entorno educativo.

Durante las jornadas se incidió especialmente en que determinadas conductas que pueden ser percibidas inicialmente como bromas, retos o actos entre compañeros pueden generar graves afectaciones físicas y emocionales, además de responsabilidades y consecuencias legales cuando se vulneran derechos fundamentales o se incurre en hechos de violencia.

Puedes ver

Tumbes: presidente de la Corte participa en Congreso Internacional de Familia | tumbes | La República

lr.pe

A través de estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes busca contribuir a la prevención de la violencia escolar desde una perspectiva educativa y jurídica, acercando información a los estudiantes para que conozcan sus derechos, comprendan las consecuencias de sus actos y contribuyan a construir espacios educativos seguros, respetuosos y libres de violencia.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevo tramo del Metropolitano por Vía Expresa Grau inicia marcha blanca: recorrido, horario y costo del pasaje

Tumbes: Corte desarrolla evaluación psicológica del concurso de personal DL 728

Sullana: Corte de Justicia preside Consejo Provincial del programa “Rompiendo Cadenas”

Judicialidad

Tumbes: Corte desarrolla evaluación psicológica del concurso de personal DL 728

Sullana: Corte de Justicia preside Consejo Provincial del programa “Rompiendo Cadenas”

Sullana: 22 postulantes al Programa de Voluntariado Judicial participan en entrevistas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Amenazan a candidato a la alcaldía de Alto Trujillo

César Alfonso Luna Victoria León, exministro de Alberto Fujimori, es ratificado como jefe de la Sunat

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue”