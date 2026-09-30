Tumbes: Corte sensibiliza a escolares sobre prevención de la violencia

Ante los casos de violencia escolar que se vienen registrando en el país, algunos de ellos asociados a hechos de especial gravedad, la Corte Superior de Justicia de Tumbes viene fortaleciendo sus acciones de prevención y sensibilización dirigidas a estudiantes, con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias que pueden ocasionar el bullying, la violencia entre compañeros y otras conductas que vulneran la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese contexto, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia desarrolló dos jornadas de promoción de cultura jurídica en la I.E.P. Divino Niño y en la I.E.T. Túpac Amaru.

Las charlas estuvieron a cargo del Dr. Edinson Alemán Chorres, juez de Paz Letrado, quien desarrolló el tema “Promoviendo entornos escolares seguros y estilos de vida saludables”, orientando a los estudiantes sobre la importancia de identificar y rechazar situaciones de acoso, agresión, intimidación y otras formas de violencia que pueden presentarse dentro o fuera del entorno educativo.

Durante las jornadas se incidió especialmente en que determinadas conductas que pueden ser percibidas inicialmente como bromas, retos o actos entre compañeros pueden generar graves afectaciones físicas y emocionales, además de responsabilidades y consecuencias legales cuando se vulneran derechos fundamentales o se incurre en hechos de violencia.

A través de estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes busca contribuir a la prevención de la violencia escolar desde una perspectiva educativa y jurídica, acercando información a los estudiantes para que conozcan sus derechos, comprendan las consecuencias de sus actos y contribuyan a construir espacios educativos seguros, respetuosos y libres de violencia.