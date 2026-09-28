Corte de Tumbes participa en el I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, participa en el I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, Gestión Judicial y Nuevos Desafíos de la Justicia Familiar”, que se desarrolla en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, desde hoy hasta el viernes 25 de septiembre.

El certamen tiene como objetivo fortalecer las competencias profesionales de las y los operadores de justicia de las diferentes cortes superiores comprendidas en el ámbito del Programa Presupuestal 0067, orientado a optimizar la eficiencia y celeridad en la atención de los procesos judiciales de familia.

La actividad reúne a presidentes de cortes superiores, juezas y jueces especializados de Familia, jueces de paz letrado de Familia, especialistas internacionales, representantes de organismos públicos y académicos de diversos países, generando un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas vinculadas con la oralidad, la gestión judicial y los nuevos retos que enfrenta la justicia familiar.

La participación del titular de la Corte de Tumbes permitirá recoger experiencias y aportes que contribuyan al fortalecimiento de la gestión jurisdiccional en materia de familia, en beneficio de una atención más oportuna y eficiente para la ciudadanía.