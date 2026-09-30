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Tumbes: Corte desarrolla evaluación psicológica del concurso de personal DL 728

La evaluación psicológica forma parte del concurso público y permite obtener información complementaria sobre los postulantes y su desempeño laboral.

Corte de Tumbes desarrolla evaluación psicológica del concurso DL 728. Foto: difusión.
Corte de Tumbes desarrolla evaluación psicológica del concurso DL 728. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló la etapa de evaluación psicológica del Concurso de Selección de Personal bajo el Decreto Legislativo N.° 728 a plazo indeterminado N.° 002-2026-Tumbes, como parte del proceso orientado a seleccionar servidores sobre la base del mérito, la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos para las plazas convocadas.

Si bien esta etapa no tiene carácter descalificatorio, cumple una función importante dentro del proceso de selección, ya que permite obtener información complementaria sobre aspectos vinculados con las competencias, características personales y condiciones necesarias para el adecuado desempeño en el entorno laboral.

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Tumbes: presidente de la Corte participa en Congreso Internacional de Familia | tumbes | La República

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La evaluación psicológica se suma a las demás fases previstas en el concurso y contribuye a que la institución cuente con mayores elementos para conocer integralmente a los postulantes, manteniendo criterios de objetividad y transparencia durante el desarrollo del proceso.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa avanzando en un concurso público orientado a incorporar personal idóneo y preparado, fortaleciendo la gestión institucional y, con ello, la prestación del servicio de justicia a la ciudadanía.

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