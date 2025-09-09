Nueva Jueza Supernumeraria juramenta en el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo

La nueva magistrada se compromete a asegurar derechos de trabajadores y empleadores. Fuente: Difusión.

En un acto protocolar realizado la mañana del 5 de septiembre en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, juramentó la Dra. Gioana Marlith Pinglo Capuñay como jueza supernumeraria del Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 1088-2025-P-CSJLA/PJ.

El presidente de la Corte, Dr. César William Bravo Llaque, tomó el juramento de ley a la magistrada, subrayando la relevancia de su incorporación para reforzar el servicio de justicia en materia laboral en beneficio de la ciudadanía.

Con este compromiso formal, la Dra. Pinglo Capuñay asume la función jurisdiccional en el ámbito laboral, contribuyendo a garantizar los derechos de trabajadores y empleadores bajo principios de imparcialidad, celeridad y transparencia.

La Presidencia de la Corte expresó su confianza en la nueva magistrada, resaltando su trayectoria y capacidad profesional, así como la expectativa de que su labor fortalezca la atención oportuna y eficiente de los procesos laborales en Chiclayo.

Este acto reafirma el compromiso institucional de la CSJLA de fortalecer su plana jurisdiccional con profesionales competentes, consolidando la confianza ciudadana en el sistema de justicia.