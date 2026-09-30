Nuevo Chimbote: estudiantes de Villa María conocen el sistema de justicia con la Ruta de la Flagrancia

Con el objetivo de acercar la justicia a la comunidad educativa y promover una cultura de legalidad desde las aulas, hoy se realizó una nueva jornada informativa y demostrativa de la Ruta de la Flagrancia, dirigida a los estudiantes de cuarto año de secundaria de la I.E. Villa María.

​La actividad inició con las palabras de bienvenida del Presidente de la Corte del Santa, Dr. Samuel Sanchez Melgarejo, quien destacó la importancia de que la juventud conozca de primera mano cómo operan las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia en nuestro país.

​Seguidamente, representantes de los diversos operadores de justicia —Policía Nacional del Perú, Fiscalía, Defensa Pública y Poder Judicial— explicaron de manera ágil y didáctica la función específica que desempeña cada entidad tras la comisión de un hecho delictivo.

El momento de mayor impacto y expectativa se vivió durante la dramatización de un caso simulado de robo agravado con consecuencia de muerte. Los estudiantes siguieron con atención cada etapa del procedimiento legal: desde la intervención en flagrancia y la actuación policial, pasando por la investigación fiscal y el trabajo de la defensa pública, hasta la resolución final en una audiencia judicial.

​Esta experiencia permitió a la delegación escolar visibilizar la rapidez, rigurosidad y articulación con la que opera la Unidad de Flagrancia frente a delitos graves, reforzando en ellos el respeto a las leyes y la confianza en las instituciones del Estado. Desde este espacio agradecemos a la Comisaría de Villa Maria, Compañía de Bomberos Voluntarios, Ministerio Público, y Defensa Pública del Santa por su colaboración en la Ruta de Flagrancia que permitió llegar hoy a cerca de 30 estudiantes fomentando la cultura de prevención en nuestros jóvenes. Hasta la fecha, la Ruta ha recibido a cerca de 230 escolares de 8 centros educativos de Nuevo Chimbote. Mención aparte al equipo administrativo de la Unidad, a cargo del Ing. Ever Quesquén por la organización de cada una de las visitas de los escolares a nuestra unidad.