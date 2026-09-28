Tumbes: postulantes a jueces supernumerarios rinden examen de conocimientos

Los postulantes a jueces supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes vienen rindiendo el examen de conocimientos, como parte de una de las etapas del proceso de selección para integrar la nómina de abogados aptos para ejercer funciones jurisdiccionales en este Distrito Judicial.

La evaluación permite verificar el nivel de conocimientos de los participantes y constituye una etapa relevante para identificar profesionales que reúnan condiciones de idoneidad, preparación y capacidad técnica para asumir temporalmente funciones como jueces supernumerarios.

Durante esta fase, los postulantes desarrollan la prueba conforme a las disposiciones previstas para el concurso y continúan avanzando en el proceso de selección establecido por la institución.

Con este proceso, la Corte Superior de Justicia de Tumbes busca contar con profesionales debidamente preparados e idóneos para atender las necesidades temporales de los órganos jurisdiccionales, contribuyendo así a la continuidad y adecuada prestación del servicio de justicia.