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Chimbote: Corte del Santa orienta a estudiantes sobre prevención del consumo de drogas

Estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión conocieron los riesgos del consumo de sustancias nocivas y sus consecuencias legales y sociales.

Corte del Santa orientó a estudiantes sobre prevención del consumo de drogas. Foto: difusión.
Corte del Santa orientó a estudiantes sobre prevención del consumo de drogas. Foto: difusión.
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La coordinación del programa Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa realizó una charla sobre «Prevención del consumo de estupefacientes y farmacodependencia» dirigida a 70 estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Chimbote.

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Corte del Santa: sensibilizan sobre violencia familiar contra hombres | Del Santa | La República

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La ponencia estuvo a cargo de la servidora judicial Cinthya Reyes Salinas, quien expuso sobre los riesgos asociados al uso indebido de sustancias nocivas y las consecuencias legales y sociales de las adicciones en la etapa escolar.

Con estas actividades de proyección social, la Corte del Santa busca fortalecer las acciones preventivas en la comunidad educativa, promoviendo en los adolescentes estilos de vida saludables, la toma de decisiones informadas y el alejamiento de conductas de riesgo.

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