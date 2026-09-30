Chimbote: Corte del Santa orienta a estudiantes sobre prevención del consumo de drogas

La coordinación del programa Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa realizó una charla sobre «Prevención del consumo de estupefacientes y farmacodependencia» dirigida a 70 estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Chimbote.

La ponencia estuvo a cargo de la servidora judicial Cinthya Reyes Salinas, quien expuso sobre los riesgos asociados al uso indebido de sustancias nocivas y las consecuencias legales y sociales de las adicciones en la etapa escolar.

Con estas actividades de proyección social, la Corte del Santa busca fortalecer las acciones preventivas en la comunidad educativa, promoviendo en los adolescentes estilos de vida saludables, la toma de decisiones informadas y el alejamiento de conductas de riesgo.