Presentan EXPEDIA, el sistema de consultas de la planilla electrónica

La presidenta del Poder Judicial, María Luisa Apaza, resaltó la importancia de esta herramienta tecnológica para agilizar los procesos judiciales en materia laboral y familiar. Fuente: difusión.

La presidenta del Poder Judicial, María Luisa Apaza, resaltó la importancia de esta herramienta tecnológica para agilizar los procesos judiciales en materia laboral y familiar. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia del Santa fue el escenario del lanzamiento del sistema Expedia, una aplicación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que permite a jueces en materia laboral y de familia, así como a peritos judiciales, acceder en línea y en tiempo real a la información de la planilla electrónica.

«Saludo que, a través de esta alianza entre el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, esta herramienta tecnológica se ponga al servicio del sistema de la administración de justicia y mejore los tiempos en que se resuelven los procesos laborales y de familia», señaló la doctora María Luisa Apaza Panuera, presidenta de la Corte del Santa.

La titular judicial señaló que se ha coordinado una pronta capacitación virtual en el sistema Expedia dirigida a los jueces y al personal judicial.

A su turno, el viceministro de Trabajo, Miguel Ángel Vegas Carrera, destacó las bondades de Expedia. «Permite el acceso a información actualizada sobre la situación laboral del obligado, por ejemplo, en procesos de alimentos, lo que permitirá que los jueces tomen decisiones más justas y céleres», señaló.

El Sistema Expedia incluye datos fundamentales como la razón social del empleador, el RUC, así como información del trabajador paran cuando se trate casos en materia de familia.

Permitirá tomar decisiones más justas y rápidas en temas de pensión de alimentos, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.