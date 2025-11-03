HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Deportistas de la Corte de Tumbes brillaron en los Juegos Nacionales 2025

Oro en ciclismo y podios en atletismo y fútbol.

Esthefany Mercedes Palomino Sialas conquistó la medalla de oro en ciclismo. Fuente: Difusión.
Esthefany Mercedes Palomino Sialas conquistó la medalla de oro en ciclismo. Fuente: Difusión.

Los servidores que representaron a la Corte Superior de Justicia de Tumbes en los Juegos Nacionales 2025, realizados en la sede del Santa, obtuvieron resultados sobresalientes que honran el esfuerzo, la disciplina y el espíritu competitivo de nuestro equipo.

En esta edición, destacamos la medalla de oro de Esthefany Mercedes Palomino Sialas en ciclismo, logro que encarna el compromiso de excelencia deportiva que impulsa la Comisión. Asimismo, nuestros atletas alcanzaron puestos de privilegio en pruebas de pista y en fútbol masculino libre, consolidando una participación histórica para la institución.

En atletismo, Tania Elizabeth Silva Reto subió al podio con medalla de bronce en 100 metros planos (tercer lugar). A nivel de posta femenina 4x100, el cuarteto integrado por Tania Elizabeth Silva Reto, Esthefany Mercedes Palomino Sialas, Gaby Balladares Del Rosario y Claudia Pamela Jara Huahuamullo consiguió también medalla de bronce (tercer lugar). En la prueba masculina de 100 metros, Jhon Sleiter Peralta Matamoro obtuvo medalla de plata (segundo lugar), mientras que el relevo masculino 4x100, conformado por Anghelo Alberto Monteza Rojas, Brandon Thomas Tarma Izquierdo, Jhon Sleiter Peralta Matamoro y Darwin Daniel Alemán Mayanga, se adjudicó la medalla de bronce (tercer lugar).

En fútbol masculino libre, el plantel integrado por Alex Piere Farías Morán, Anghelo Alberto Monteza Rojas, Brandon Thomas Jesús Tarma Izquierdo, Darwin Daniel Alemán Mayanga, Julio César Zúñiga Vallejos, Renzo Jonathan Ortiz Ramírez, Martín Sánchez Gonzales, Westing Hoover García Guevara y Rodolfo Rivas Vilcamiche alcanzó el tercer lugar del campeonato, cerrando una campaña sólida que refleja trabajo en equipo, estrategia y perseverancia.

La Comisión de Deporte resalta que estos resultados son fruto de una preparación constante y del acompañamiento institucional. En esa línea, se formula un agradecimiento especial a Edward Walter Casas Chero, quien se desempeñó como coordinador general de la Comisión de Deporte de los Juegos Nacionales 2025, articulando la logística y el soporte necesarios para el éxito de la delegación.

Finalmente, se reafirma el compromiso institucional de seguir respaldando las actividades deportivas que promueve esta Comisión, convencidos de que el deporte fortalece valores, fomenta la salud y eleva el orgullo de pertenencia.

