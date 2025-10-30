ODANC Tumbes supervisó desempeño funcional en Sala Laboral Permanente del Distrito Judicial

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) del Distrito Judicial de Tumbes realizó una visita judicial ordinaria a la Sala Laboral Permanente, como parte de las acciones de control preventivo y supervisión de la labor jurisdiccional.

La diligencia estuvo a cargo del magistrado de control y juez superior titular, doctor Percy Elmer León Dios, asistido por la secretaria del órgano de control, doctora Luz Arreátegui Calle. Se verificó el cabal cumplimiento de funciones por parte de los magistrados y servidores judiciales.

Durante la jornada, se constató la asistencia y puntualidad del personal, el desarrollo de las audiencias y el desempeño funcional de los integrantes de la sala, presidida por el juez superior titular doctor Julio Tejada Aguirre e integrada por los doctores Alex Fernández Chuquilín y Gisela Guevara Agurto.

Estas acciones se llevaron a cabo en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 014-2025-J-ODANC-TU y forman parte del control preventivo y concurrente que ejecuta la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a través de sus oficinas descentralizadas, con el propósito de garantizar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y promover la mejora continua en la administración de justicia.