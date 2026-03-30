Informativo Judicial: Corte Superior de Justicia de Sullana
Conoce las últimas noticias de la Corte Superior de Justicia de Sullana.
Corte de Sullana - Informativo Judicial
Corte de Sullana informa:
- La Corte Superior de Justicia de Sullana recibió reconocimiento por la implementación del modelo de integridad, destacando avances en transparencia y prevención de la corrupción.
- Se realizó una jornada extraordinaria de descarga procesal de 48 horas, con participación voluntaria de jueces y personal para agilizar procesos judiciales.
- Más de 3,000 atenciones se registraron en el Módulo de Atención al Usuario entre enero y marzo, además de jornadas de justicia itinerante que acercaron servicios gratuitos a poblaciones alejadas.
- De cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026, se brindaron recomendaciones para votar correctamente y evitar la anulación del voto.
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