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Judicialidad

Voluntarios judiciales reciben inducción para fortalecer el servicio de justicia en Moquegua

La Corte Superior de Justicia de Moquegua inicia la capacitación de 38 voluntarios para el Programa de Voluntariado Judicial 2026, tras un riguroso proceso de selección.

Los voluntarios recibirán formación en áreas como bioseguridad, derechos y deberes. Fuente: Difusión.
Los voluntarios recibirán formación en áreas como bioseguridad, derechos y deberes. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades y garantizar un adecuado desempeño en el servicio judicial, la Corte Superior de Justicia de Moquegua dio inicio a la jornada de inducción y capacitación dirigida a los 38 voluntarios seleccionados para el Programa de Voluntariado Judicial 2026.

Este grupo de voluntarios accedió al programa tras superar un exigente proceso de selección que incluyó evaluación de conocimientos, evaluación curricular y entrevista personal. De ellos, 10 fueron asignados a la sede judicial de Ilo y 28 a la sede de Mariscal Nieto, donde brindarán apoyo en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.

La capacitación, impulsada en el marco de las políticas institucionales del Poder Judicial del Perú, busca proporcionar herramientas teóricas y prácticas que permitan a los participantes desempeñar sus funciones de manera eficiente, ética y responsable.

Contenidos de la capacitación

Durante la jornada de inducción, los voluntarios reciben formación en temas fundamentales como:

  • Protocolo de bioseguridad y seguridad y salud en el trabajo.
  • Estructura orgánica y funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.
  • Prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento.
  • Trabajo en equipo y desarrollo de habilidades blandas.
  • Derechos y deberes de los voluntarios del Programa de Voluntariado en el Poder Judicial.
  • Flujo de tramitación y apoyo en la organización y control de expedientes judiciales.
  • Apoyo en la gestión administrativa, organización documental y atención al usuario.

Formación y servicio a la ciudadanía

El Programa de Voluntariado Judicial constituye una valiosa oportunidad de formación profesional integral, permitiendo a los participantes conocer de cerca el funcionamiento del sistema de justicia, así como contribuir activamente en la mejora de la celeridad procesal y la atención al usuario.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua destacó que la participación de los voluntarios, aunque de carácter ad honórem, tiene un impacto significativo en el fortalecimiento del servicio judicial, promoviendo valores como la ética, la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de promover espacios de aprendizaje y participación ciudadana, orientados a consolidar un sistema de justicia más eficiente, transparente y cercano a la población.

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