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Jueza de Familia de la Corte de Moquegua capacitó a profesionales sobre protección de niños y adolescentes

La jueza de Familia de Moquegua, Dra. Yulemi Pacheco Zapata, capacitó a 63 profesionales sobre protección a niños y adolescentes en San Antonio, enfocándose en violencia familiar y procesos judiciales.

La capacitación estuvo dirigida a psicólogos, abogados y trabajadores sociales del proyecto de habilidades socioemocionales. Fuente: Difusión.
La capacitación estuvo dirigida a psicólogos, abogados y trabajadores sociales del proyecto de habilidades socioemocionales. Fuente: Difusión.

La jueza de Familia de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dra. Yulemi Pacheco Zapata, brindó una capacitación dirigida a profesionales que forman parte del proyecto Fortalecimiento de habilidades socioemocionales de estudiantes de inicial, primaria y secundaria, iniciativa implementada por la Municipalidad Distrital de San Antonio.

Durante su exposición, la magistrada desarrolló el tema Procesos judiciales de protección a niños, niñas y adolescentes en el Perú, abordando aspectos vinculados a casos de violencia familiar, procesos de alimentos, tenencia y régimen de visitas, entre otros mecanismos legales orientados a garantizar la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia.

La actividad, denominada Capacitación informativa: Protegiendo a nuestros niños y adolescentes del distrito de San Antonio, estuvo dirigida a psicólogos, abogados y trabajadores sociales que participan en la ejecución del referido proyecto. En total, 63 profesionales asistieron a esta jornada formativa.

Cabe señalar que la Dra. Yulemi Pacheco Zapata es integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. La participación de la magistrada en esta actividad se concretó a través de las coordinaciones realizadas por dicha comisión, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional y promover acciones de prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Este tipo de espacios de capacitación contribuye a fortalecer las capacidades de los profesionales que trabajan directamente con la población estudiantil, promoviendo una intervención oportuna y articulada para la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

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