Presidente de la Corte de Moquegua participa en reunión interinstitucional para fortalecer estrategias educativas en colegios de la región

Se presentó el programa "Juez de Paz Escolar", que capacitará a estudiantes como mediadores en conflictos. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en la reunión de coordinación para el fortalecimiento y articulación de actividades del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica (DPCC) y Tutoría de la Dirección Regional de Educación de Moquegua.

Durante el encuentro se establecieron lineamientos, estrategias y mecanismos de trabajo conjunto entre diversas entidades del Estado que desarrollan acciones estratégicas con alumnos en las instituciones educativas de la región, con el propósito de promover una intervención articulada que contribuya a la formación integral de los estudiantes y al fortalecimiento de valores ciudadanos.

El objetivo de la reunión fue presentar la estrategia a implementar, así como el cronograma de actividades que permitirá desarrollar acciones de manera organizada y coordinada entre las instituciones participantes. Asimismo, se concertaron de forma colegiada los puntos clave que serán considerados en la directiva que orientará la ejecución de las actividades vinculadas al área de DPCC y Tutoría.

En el marco de esta articulación interinstitucional, la Corte Superior de Justicia de Moquegua dio a conocer su estrategia educativa basada en la implementación del programa 'Juez de Paz Escolar', iniciativa orientada a promover en los estudiantes la cultura de paz, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos dentro de la comunidad educativa.

Este programa busca que los propios estudiantes, previamente capacitados, puedan actuar como mediadores en conflictos escolares menores, fomentando el respeto, la convivencia armoniosa y el desarrollo de valores cívicos desde temprana edad.

De esta manera, se contribuye a fortalecer la formación ciudadana y la cultura de justicia en el ámbito escolar.

En esta jornada de coordinación participaron representantes de diversas instituciones públicas, entre ellas la Policía Nacional del Perú, la Contraloría General de la República, el programa Beca 18, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Regional de Moquegua, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada en beneficio de la comunidad educativa de la región.