Presidente de la Corte de Moquegua participa en presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026 - 2028

Fernández destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para una respuesta efectiva ante la inseguridad. Fuente: Difusión.

Fernández destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para una respuesta efectiva ante la inseguridad. Fuente: Difusión.

En el marco del fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, participó en la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, actividad organizada por la Región Policial de Moquegua.

El evento congregó a representantes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, así como a autoridades de los gobiernos distritales de la provincia y del Ministerio Público del Perú, quienes conocieron los lineamientos, objetivos y estrategias del citado plan nacional, orientado a combatir la criminalidad de manera integral y articulada.

Durante su intervención, el titular de la Corte Superior destacó la importancia de adecuar la implementación del plan a la realidad local, señalando que 'la articulación efectiva entre las instituciones del sistema de justicia y los gobiernos locales permitirá brindar una respuesta más oportuna y eficiente frente a la inseguridad ciudadana en nuestra región'.

Asimismo, resaltó que el Poder Judicial del Perú cumple un rol fundamental en la lucha contra la criminalidad, a través de la administración de justicia, la reducción de la impunidad y la garantía del debido proceso, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del Estado de derecho y la paz social.

El objetivo de la jornada fue que las autoridades y actores involucrados conozcan el contenido del plan y asuman el compromiso de su ejecución conforme a las particularidades de la región Moquegua, promoviendo una intervención coordinada en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC).

Como parte de los acuerdos, se enfatizó la necesidad de fortalecer los espacios de articulación como los comités de seguridad ciudadana (CORESEC y COPROSEC), así como impulsar acciones conjuntas que permitan optimizar la prevención del delito, la investigación fiscal y la sanción judicial.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso institucional de coadyuvar, desde el ámbito de sus competencias, en la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad, la justicia y el bienestar de la ciudadanía.