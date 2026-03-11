Corte Superior de Justicia de Moquegua y ODAJUP realizan Primera Jornada Nacional de Capacitación para Jueces y Juezas de Paz

Se reconoció el compromiso de las juezas de paz en la justicia comunal y destacando su rol en la convivencia pacífica. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua, en coordinación con la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), desarrolló la Primera Jornada Nacional de Capacitación de Jueces y Juezas de Paz, denominada 'Competencias del Juez de Paz', actividad académica orientada a fortalecer las capacidades de las autoridades de justicia de paz del Distrito Judicial de Moquegua.

Este importante encuentro tuvo como finalidad reforzar los conocimientos y habilidades de quienes cumplen una labor fundamental dentro del sistema de justicia, pues los jueces y juezas de paz representan, en muchas ocasiones, el primer contacto de la ciudadanía con la administración de justicia, especialmente en las comunidades donde su presencia resulta esencial para mantener la convivencia pacífica.

La capacitación estuvo enfocada en el adecuado ejercicio de sus funciones conforme a lo establecido en la Ley de Justicia de Paz N.° 29824, norma que regula sus competencias, atribuciones y responsabilidades. El fortalecimiento de sus capacidades contribuye no solo a mejorar la calidad del servicio de justicia comunal, sino también a promover la solución pacífica de conflictos y a reducir la carga procesal del sistema judicial.

Durante la jornada se abordaron temas de gran relevancia práctica para el desempeño de sus funciones. La primera ponencia estuvo a cargo de la Dra. Karen Lizbet Coayla Quispe, jueza del Segundo Juzgado de Trabajo (Subespecialidad Contencioso Laboral y Previsional), quien desarrolló el tema 'Obligación de dar suma de dinero'.

Posteriormente, la Dra. Yulemi Paula Pacheco Zapata, jueza encargada del Juzgado Especializado de Familia, expuso sobre 'Procesos de alimentos y medidas cautelares en la justicia de paz', brindando importantes alcances sobre el tratamiento de estos procesos dentro de la justicia de paz.

Asimismo, el Dr. Erly Alejo Cruz, juez de Investigación Preparatoria, abordó el tema 'Régimen disciplinario y faltas en la justicia de paz', explicando las responsabilidades y obligaciones que rigen el desempeño de estas autoridades.

Finalmente, la abogada María del Pilar Hidalgo Salas, secretaria del Segundo Juzgado de Trabajo, expuso sobre 'Tramitación y diligenciamiento de exhortos', reforzando los conocimientos sobre los procedimientos administrativos y judiciales vinculados al trabajo de los jueces de paz.

Espacios de capacitación como este permiten no solo actualizar conocimientos, sino también compartir experiencias y buenas prácticas que fortalecen la labor jurisdiccional y consolidan la justicia de paz como un pilar fundamental para garantizar el acceso a la justicia en todo el país.

Cabe destacar que, durante la jornada, también se realizó un reconocimiento especial a las juezas de paz participantes, a quienes se les entregaron presentes con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, en reconocimiento a su compromiso y valioso aporte en la administración de justicia en sus comunidades.