Judicialidad

Corte de Moquegua alcanza casi 4 mil actos procesales en las primeras horas de la Jornada Extraordinaria 2025

Más de 300 trabajadores judiciales colaboraron en esta jornada, que busca agilizar el acceso a la justicia y reducir la carga procesal en el país.

El presidente de la Corte destacó el compromiso del personal. Fuente: Difusión.
El presidente de la Corte destacó el compromiso del personal. Fuente: Difusión.

En solo 14 horas de intensa labor, la Corte Superior de Justicia de Moquegua ha logrado registrar 3 993 actos procesales en el marco de la “Jornada Judicial Extraordinaria 2025”, desarrollada este 22 de agosto con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y agilizar la descarga procesal y administrativa.

Desde la medianoche, jueces, juezas, secretarios, especialistas y personal administrativo de las sedes de Mariscal Nieto, Ilo, Ichuña y Omate, vienen trabajando sin interrupción en coordinación permanente para cumplir con las metas establecidas por el Poder Judicial a nivel nacional.

Más de 300 trabajadores judiciales participan en esta jornada, que constituye un esfuerzo institucional destinado a reducir la carga procesal, mejorar la atención al ciudadano y dar respuesta oportuna a los usuarios del sistema de justicia.

El presidente de la Corte, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, destacó el compromiso del personal jurisdiccional y administrativo, subrayando que este tipo de jornadas extraordinarias contribuyen no solo a la celeridad procesal, sino también a reafirmar la transparencia y eficiencia del servicio judicial.

La Jornada Judicial Extraordinaria 2025 se realiza de manera simultánea en todo el país como parte de la política de modernización del Poder Judicial, y busca garantizar que los expedientes avancen con mayor rapidez, evitando la acumulación de retrasos procesales y administrativos.

En las próximas horas se espera superar ampliamente los 4 mil actos procesales, consolidando a la Corte de Moquegua como una de las más comprometidas con la mejora continua de la gestión judicial y con el cumplimiento de las metas institucionales.

